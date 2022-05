Hospicjum może liczyć na biegaczy

Około 200 osób wzięło udział w niedzielnym pikniku rodzinnym i biegach w Bażantarni, będącymi finałem charytatywnej akcji Pola Nadziei. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na pomoc Hospicjum Elbląskiemu. Zobacz zdjęcia.

- Środki zbierane podczas poprzednich akcji charytatywnych i z 1% procenta podatku posłużyły do rozbudowania i wyremontowania domu hospicyjnego, podczas tegorocznych kwest zbieramy środki finansowe na wsparcie Hospicjum, na leki, opatrunki i realizację pobytów dziennych dla pacjentów – mówi Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego.

Na apel Hospicjum Elbląskiego opowiedziało około dwustu osób, które przybyły w niedzielę do Bażantarni, by wziąć udział w pikniku rodzinnym i III Elbląskim Biegu Nadziei. Uczestnicy mieli do wyboru dystans 5 lub 10 km, marsz na dystansie 3,2 km, odbyły się również zawody z naturalnymi przeszkodami dla dzieci. Na sześć najlepszych kobiet i mężczyzn czekały statuetki. Dochód z wpisowego na zawody i prowadzonej przy tej okazji kwesty będzie przeznaczony na pomoc Hospicjum Elbląskiego.

Organizatorami III Elbląskiego Biegu Nadziei byli: Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji. Organizację wsparli: Elmedcar, Hotel Młyn, Agencja Reklamy Fantazja, Wojewódzki Szpital Zespolony. Patronat honorowy nad imprezą objęli prezydent Elbląga Witold Wróblewski i nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg Mariusz Potoczny. Patronat medialny sprawowała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl