Ice Party, czyli taneczne szaleństwo na łyżwach

W ostatni piątek roku (27 grudnia) kolejny raz w tym sezonie na lodowisku Helena odbędzie się Ice Party. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wspólną taneczną zabawę na łyżwach w rytmie świetnej muzyki. Spotykamy się o godz. 18

W tym sezonie Ice Party towarzyszy mieszkańcom od ostatniego weekendu października aż do końca karnawału. Taneczne spotkania na lodzie będą odbywały się dwa razy w miesiącu w piątkowe wieczory. Natomiast wielki finał zaplanowano na 21 lutego 2020 r., kiedy to odbędzie się muzyczne zakończenie karnawału.

– Ilość uczestników na tegorocznych imprezach na lodzie pokazała, że taka forma spędzania wolnego czasu podoba się bardzo mieszkańcom – mówi Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu. – Lodowisko odwiedzały nie tylko dzieci i młodzież, ale także całe rodziny. Dlatego też nie może zabraknąć wspólnych zabaw na lodzie.

W czasie Ice Party w muzyczną podróż zabierze nas DJ Szupix, co jest gwarancją świetnej zabawy. Podczas imprezy usłyszymy największe hity z minionych i obecnych czasów, począwszy od coverów, znanych przebojów z parkietów, a kończąc na hitach z poprzednich dekad. Ice Party to jednak nie tylko jazda na łyżwach przy muzyce.

– Podczas każdego ze spotkań będą odbywały się zabawy i konkursy - mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy MOSiR. – Na uczestników czeka także koncert życzeń, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem na poprzednich Ice Party. Każdy chętny będzie mógł zamówić ulubioną piosenkę dla znajomych czy drugiej połówki.

Na kolejne w nowym sezonie Ice Party zapraszamy już w ostatni piątek tego roku, 27 grudnia, o godz. 18.00. Bilety wstępu na zabawę będą kosztowały tyle samo, co wstęp na zwykłą ślizgawkę - 6 zł (bilet ulgowy) i 9 złotych (bilet normalny). Bilety wstępu z uwzględnieniem elbląskiej karty dużej rodziny: 4 zł (bilet ulgowy) i 6 złotych (bilet normalny). W czasie imprezy czynna będzie także wypożyczalnia łyżew, za które zapłacimy 7 zł. Bilety wstępu można kupić lub rezerwować w kasie lodowiska, która czynna jest we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16 do 19.30 oraz soboty i niedziele w godz. 12 – 17. Zapisy przyjmowane są także telefoniczne pod nr (55) 625-63-13 w godzinach otwarcia kasy.

Kolejne terminy Ice Party w tym sezonie zimowym (piątek, godz. 18.00): 3 stycznia, 31 stycznia, 14 lutego, 21 lutego (Muzyczne zakończenie karnawału).

Przypominamy, że lodowisko Helena w czasie przerwy świąteczno-noworocznej działa tak jak w weekendy, poza dniami wolnymi. Więcej informacji o pracy lodowiska znajduje się na stronie MOSiR.