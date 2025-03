Dziś (1 marca) odbyły się w Elblągu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wkrótce więcej zdjęć z uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego.

- 1 marca spotykamy się, aby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych, bohaterów, którzy przez lata nie tylko walczyli o wolność naszej ojczyzny, ale również musieli zmagać się z nieprawdą i zapomnieniem - mówił dziś podczas obchodów wiceprezydent Piotr Kowal. - W ich oczach płonęła miłość do ojczyzny, a ich życie było świadectwem niezłomności w obliczu totalitarnego systemu. Dziś, po wielu latach, możemy z dumą powiedzieć, że pamięć o żołnierzach wyklętych nie jest już tylko sprawą historyków, ale częścią naszej wspólnej tożsamości narodowej. To właśnie dzięki ich poświęceniu, ich niezłomnej postawie, możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Wspominając ich odwagę, niezłomność i determinację, musimy zadać sobie pytanie, co te wartości oznaczają dla nas dziś w obliczu niepewności i napięć, które obecnie ograniczają nasz świat. Zmagamy się z wieloma zagrożeniami, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo i naszą przyszłość. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie, napięcia na wschodnich granicach Europy, a także obawy o dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie przypominają nam, że wojna wciąż jest realnym zagrożeniem. Wolność, która cieszymy się dziś, nie jest dana raz na zawsze. Musimy o nią nieustannie dbać podobnie jak ci, którzy walczyli w imię jej obrony w trudnych czasach po II wojnie światowej. Niech pamięć o ich poświęceniu oraz niezłomnej woli będzie inspiracją dla nas, byśmy nie zapomnieli, jak ważna jest jedność, solidarność i gotowość do obrony tego, co najcenniejsze, naszej wolności i bezpieczeństwa. Cześć i chwała bohaterom - zakończył wiceprezydent.

Głos jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Elblągu zabrał też radny Tomasz Budziński, reprezentujący dziś przewodniczącą RM.

- 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali zamordowani działacze IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - mówił radny. - Dzisiejsza uroczystość jest hołdem dla bohaterskich obrońców niepodległości Polski, spadkobierców podziemia okupacyjnego. Żołnierze wyklęci stanowili antykomunistyczną opozycję przeciwstawiającą się sowieckiemu zniewoleniu. Pomimo prześladowań i represji za swoje oddanie mieli być wymazani z kart historii. W ostatnich latach etos żołnierzy niezłomnych został przywrócony, ich upór, męstwo i wierność Polsce nie poszły na marne. Dziś żołnierze wyklęci są symbolem walki o wolność i niepodległość – podkreślał radny.

Podczas obchodów odegrany został hymnu państwowy, odbył się apel pamięci i została wystrzelona salwa honorowa, a poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.