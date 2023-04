Ile czasu będę jechał?

Wysłaliśmy do ZKM Elbląg naszym zdaniem proste pytanie o możliwość zamieszczenia na rozkładach jazdy na przystanku czasu jaki potrzebuje autobus lub tramwaj na dojechanie do konkretnego przystanku. Na odpowiedź czekamy już pięć tygodni.

- Dlaczego w Elblągu na rozkładach jazdy autobusów i tramwajów nie ma opisanego czasu jazdy pojazdu na poszczególne przystanki. Pozwoliłoby to na zaplanowanie podróży zwłaszcza osobom, które sporadycznie korzystają z usług elbląskiej komunikacji miejskiej - napisał do nas jeden z czytelników.

W miastach, w których funkcjonuje bilet czasowy na rozkładach jazdy, jest podany czas przejazdu konkretnych linii komunikacji miejskiej do poszczególnych przystanków. Pozwala to pasażerom zaplanować podróż i określić, czy „na jednym bilecie“ dojadą do punktu docelowego „z przesiadką“. Jak to jest rozwiązane np. w Gdańsku? Obok prezentujemy zrzut ekranu ze strony internetowej gdańskiego Zarządu Transportu Miejskiego przedstawiającego rozkład jazdy linii 116.

W Elblągu z rozkładu jazdy na przystanku i na stronach internetowych Zarządu Komunikacji Miejskiej o czasie przejazdu się nie dowiemy.

printscreen ze strony www.ztm.gda.pl

6 marca wysłaliśmy do ZKM Elbląg następujące pytania: Kiedy planowane jest ich wprowadzenie? Jeżeli nie, to dlaczego? Jaki jest orientacyjny koszt wprowadzenia takich rozkładów?

I czekamy na odpowiedź. Czas teraźniejszy użyty w poprzednim zdaniu nie jest przypadkowy. W tzw. międzyczasie ZKM Elbląg poinformował o korektach w rozkładach jazdy na liniach tramwajowych. „Nowe rozkłady jazdy będą zamieszczane na przystankach 31 marca 2023 (piątek).“ - możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonych na stronie internetowej ZKM Elbląg.

Nowe rozkłady nie mają informacji na temat przejazdów tramwajów do poszczególnych przystanków. A co z odpowiedzią na nasze pytania z 6 marca? Dziś jest 13 kwietnia i żadnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. Nadal nie wiemy, czy wydawałoby się proste udogodnienie w kierunku pasażerów będzie w naszym mieście wdrożone.