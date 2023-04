Ile wydaliśmy na wielkanocne zakupy? (Koszyk inflacyjny portElu, wydanie specjalne)

Wracamy z koszykiem inflacyjnym portElu, tym razem w świątecznej odsłonie. Ile udało nam się kupić za dwie stówki?

- W tym roku na świąteczne zakupy deklarujemy wydać więcej niż rok temu. Zakupy, nie wliczając kosztów prezentów, do kwoty 200 zł na jednego domownika planuje 29 proc. respondentów, rok temu tę odpowiedź wskazywało 37 proc. osób. Od 200 do 300 zł zakupy chce zrobić 26,4 proc. względem 25,8 proc. w 2022 roku – wynika z badania "Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Edycja Wielkanoc 2023” UCE Research i grupy BLIX, które przywołuje Rzeczpospolita. - Kwotę od 300 do 400 zł deklaruje za to 16,5 proc. badanych, co jest wynikiem wyższym od roku poprzedniego (13,2 proc.) - czytamy na portalu.

Jak poszły świąteczne zakupy portElowi? Chcieliśmy zmieścić się w progu do 200 zł "na osobę", jednak nam się nie udało, bo trochę jednak dwie stówki przekroczyliśmy. Z drugiej strony wydaje się, że kupiliśmy zdecydowanie więcej niż przez święta byłaby w stanie zjeść jedna osoba, chociaż to już przecież kwestie indywidualne. Przejdźmy jednak do szczegółów. Ceny przedstawiały się następująco:

- Kiełbasa biała surowa Rzeźnik 2 x 0,5 kg (10,98), mąka tortowa pszenna typ 450 Kuchnia Lidla 1 kg (2,49), Polski Cukier 1 kg (5,99), kilogram selera (5,64), pietruszka 0,3 kg (3,16), olej Kujawski 1 l (10,94), ciastka czekoladowe kruche Sondey 225 g (4,99), łopatka wieprzowa Rzeźnik 1,5 kg (24,72), kiełbasa żywiecka wieprzowa Pikok 100 g (5,42), filet bez skóry z halibuta Targ rybny Lidla 0,65 kg (48,54), mleko Łaciate 1l (4,29) kiełbasa podwawelska Pikok 0,5 kg (10,60), marchew z Kaszub Regionalne Szlaki 1 kg (5,99), boczek wieprzowy Pikok 0,35 kg (8,37), ser gouda w plasterkach Pilos 500 g (14,99), pasztet z indyka Pikok 210 g (6,79), żurek koncentrat Krakus 300 ml (4,49), majonez Kielecki 700 ml (11,99), groszek konserwowy w puszce Freshona 425ml/265g (2,79 zł), jaja ściółkowe rozmiar L (9,78), chrzan tarty Kania 160 g (2,99), chleb Baltonowski x 2 (4,36), Masło Polskie Mlekovita 200 g (6,49), ziemniaki sałatkowe Ryneczek Lidla 1,5 kg (3,99), ogórki kiszone Kraszkiewicz 800ml/500g (5,29).

Fot. Mikołaj Sobczak

Jak już wspomnieliśmy, staraliśmy się pilnować, by zamknąć się w 200 zł, ale ostatecznie wydaliśmy 226,07 zł. Czy to dużo, czy mało, biorąc pod uwagę zakupione produkty? To niech ocenią nasi Czytelnicy. Zachęcamy do dyskusji i podzielenia się w komentarzach, jak wyglądały świąteczne zakupy Czytelników w stosunku do zeszłorocznych.

- Pomimo tego, że inflacja w marcu 2023 roku wyhamowała do 16,2 procent rok do roku, należy mieć na uwadze, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie spadły względem lutego i stanowią nadal 24 proc. r/r (dane GUS za luty i marzec 2023). W tej sytuacji, chcąc ograniczyć koszty, Polacy będą szukać rozwiązań, które pozwolą im kupić taniej – komentuje obecną sytuację Rzeczpospolita.

Zakupy przekazaliśmy członkom elbląskiej inicjatywy społecznej Oddam Obiad. Jak się okazało, w dobrym momencie, bo ktoś właśnie potrzebował tego rodzaju wsparcia na święta.

Poprzedni odcinek Koszyka inflacyjnego portElu jest tutaj.