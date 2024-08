Jak dojadę w Elblągu?

„Jakdojade” to popularna aplikacja, służąca do planowania podróży komunikacją miejską i międzymiastową. Od lat funkcjonuje w wielu większych i mniejszych ośrodkach, jednak nie w Elblągu. Czy to się zmieni?

Na brak „Jakdojade” najczęściej skarżą się turyści oraz osoby nowe w Elblągu, które go nie znają i mają problem z poruszaniem się komunikacją miejską. Biorąc pod uwagę, że aplikacja obsługuje obecnie 54 miasta, w tym Bytom, Grudziądz, Inowrocław, Olsztyn, Radom, Rudę Śląską, Sosnowiec, Wejherowo, Zabrze czy Zgierz, łatwo zrozumieć zdziwienie przyjezdnych, spowodowane tym, że nie ma wśród nich Elbląga, w którym mieszka około 113 tys. osób, miasta z autobusami i tramwajami, a tymi drugimi może pochwalić się tylko 15 ośrodków w Polsce.

W „Jakdojade” pasażerowie mają aktualne rozkłady jazdy, a aplikacja automatycznie podaje minuty do odjazdu najbliższego autobusu lub tramwaju, wylicza czas planowanej podróży, pokazuje ewentualne przesiadki oraz czas ich trwania, wszystkie przystanki na trasie, a także satelitarną mapę, na której zaznaczone są nie tylko te przystanki, ale też piesza trasa do docelowego punktu, jak szkoła, uczelnia, szpital, sklep, park czy budynek mieszkalny. Użytkownicy mają również możliwość kupna biletu, nie muszą więc korzystać z żadnej osobnej aplikacji lub nabywać go w automacie czy u kierowcy. Dodatkową opcją jest śledzenie połączeń PKP na terenie całej Polski oraz zakup biletów, co odbywa się na takiej samej zasadzie, jak w przypadku komunikacji miejskiej.

Jak dowiedzieliśmy się od twórców aplikacji, dodanie do niej miasta najczęściej ma miejsce, gdy władze danej miejscowości lub przewoźnik się do niej zgłasza.

- Prosimy wtedy o próbkę danych rozkładowych i po zapoznaniu się z danymi, przygotowujemy ofertę, czyli koszt wdrożenia i miesięczny koszt utrzymania - mówi Rafał Górski, specjalista do spraw danych w Jakdojade. - W przypadku akceptacji warunków, przystępujemy do współpracy.

Jak dodaje Rafał Górski, warunki sprzedaży biletów również są ustalane z miastem/przewoźnikiem.

Czy Elbląg ma w planach dołączenie do serwisu?

- Komunikacja miejska w Elblągu jest oczywiście otwarta na współpracę, która ułatwia mieszkańcom i pasażerom korzystanie z publicznego transportu zbiorowego - zapewnia Michał Górecki, kierownik działu zarządzania komunikacją z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. - W najbliższym czasie ZKM zwróci się do serwisu o przedstawienie propozycji współpracy. Jeśli przedstawione warunki będą przystępne i znajdą się w granicach dostępnych możliwości i środków, jakimi dysponuje komunikacja miejska, nie będzie przeszkód w nawiązaniu współpracy.

Obecnie w elbląskiej komunikacji miejskiej można korzystać z aplikacji moBilet, SkyCash, mPay, zBiletem, to są jednak głównie systemy do opłacania biletów. Zachęcamy też do korzystania z rozkładów jazdy na portElu.