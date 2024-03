Jak parkować przy murze?

Na ul. Przymurze jest znak mówiący o tym, że są tam dwa płatne miejsca parkingowe. Według naszego Czytelnika ludzie parkują tam jednak prostopadle i mieści się tam w ten sposób więcej aut. - Stąd znak mówiący o tym, że dwa stanowiska są płatne, jest kuriozalny - twierdzi mieszkaniec miasta, którego żona otrzymała za parkowanie w tym miejscu mandat.

- Miałoby to sens, gdyby na którymś skrzyżowaniu widniał znak, który nakazywałby parkowanie równoległe do ulicy. W związku z tym, że takiego znaku tam nie ma, ludzie parkują prostopadle i zamiast 2 aut, mieści się tam 6-8 samochodów, a zatem znak, który mówi, że 2 stanowiska są płatne, jest kuriozalny - uzasadnia swoje stanowisko mieszkaniec. - ZKM wystawia mandaty wszystkim, którzy nie mają opłaty parkingowej i robi na tym "biznes", zamiast doprowadzić do tego, aby parking był dobrze oznaczony. W żadnym miejscu nie ma nakazu parkowania równolegle. W związku z tym osoby parkujące prostopadle robią to legalnie, a ZKM wystawia nielegalne mandaty za brak opłaty parkingowej, czyli ZKM wymaga uiszczenia opłaty od każdej osoby parkującej w tym miejscu, nawet jeśli to jest 8 samochodów, w miejscu, w którym znak mówi, że tylko 2 stanowiska są płatne" - twierdzi nasz Czytelnik.

Jak organizację ruchu w tym miejscu interpretuje ZKM i kontrolerzy? Na nasze pytania odpowiedział Michał Górecki, kierownik działu zarządzania komunikacją w ZKM w Elblągu.

- Miejsca postojowe przy ul. Przymurze oznakowane są zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania w Elblągu. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem na drogach w Elblągu, tzn. przez Miasto - odpowiada przedstawiciel ZKM. - Miejsca postojowe przy ul. Przymurze są wyznaczone poprzez sam kształt zatoki, jest ona płytka i wymaga parkowania równoległego. Tuż nad zatoką stoi znak pionowy wskazujący na parking oraz na to, ile pojazdów może tam zaparkować (2 stanowiska). Dodatkowo na styku jezdni i zatoki wymalowane jest oznakowanie poziome. Zastosowany w tym miejscu znak P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy" stosuje się na drogach w obszarze zabudowanym w celu: "wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jedni lub zatoki postojowej" - czytamy w odpowiedzi ZKM-u.

Jak podkreśla Michał Górecki, ul. Przymurze jest obszarem Starego Miasta i stąd zarządca drogi stara się unikać dostawiania tam słupków i dodatkowych znaków, w najbliższym czasie oznakowanie poziomie, a więc linie, które wyznaczają parkowanie, mają zostać odnowione i pogrubione.

- O ile pozwolą na to przepisy, rozważany jest także montaż na istniejącym już na tej ulicy oznakowaniu tabliczki T-30 określającej sposób parkowania. Należy jednak podkreślić, że nawet aktualne oznakowanie nie pozostawia kierowcom wątpliwości, jak należy tam obecnie parkować. Tak więc właściciele pojazdów niestosujący się do oznakowania w tym obszarze i parkujący prostopadle do zatoki łamią przepisy i muszą się liczyć zarówno z karami za złe parkowanie (policja, straż miejska), a także z naliczeniem opłaty za brak ważnego biletu za postój w strefie parkowania - pisze Michał Górecki.