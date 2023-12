Jakie tradycje świąteczne obchodzą elblążanie?

Święta tuż tuż, a jak święta, to zakupy, sprzątanie, gotowanie, prezenty… W takim pędzie łatwo zapomnieć, co jest w tym czasie najważniejsze. A jak to wygląda w naszym mieście? Na czym w Boże Narodzenie skupiają się elblążanie?

Dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd czy wypatrywanie na niebie pierwszej gwiazdki, to tylko kilka z bożonarodzeniowych tradycji, jakie obchodzimy w Polsce. Są one zakorzenione w naszej kulturze i przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Z biegiem czasu wiele rzeczy się jednak zmienia, także sposób, w jaki spędzamy Boże Narodzenie. Byliśmy ciekawi, jakie tradycje świąteczne obchodzą elblążanie. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy do obejrzenia naszej wideo sondy.

Anna Malik