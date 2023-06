Jeżeli sobota, to tylko z przewodnikiem PTTK

Wakacje się już rozpoczęły. A jeżeli są wakacje, to przewodnicy elbląskiego oddziału PTTK w każdą sobotę zabiorą elblążan i turystów na spacer po mieście. A raz nawet poza miasto. Zaczynam w najbliższą sobotę (1 lipca).

Spacery z przewodnikiem PTTK rozpoczną się od... spaceru śladami PTTK, na który mieszkańców i turystów zabierze Karol Wyszyński. Elbląski oddział wpisał się w historię miasta. Jak? M . in. o tym będzie można dowiedzieć się na spacerze, który odbędzie się 1 lipca. Początek o godzinie 10 przy hotelu Sowa.

Tydzień później (7 lipca) spacerowicze pod kierunkiem Małgorzaty Światkowskiej podążą śladami Mikołaja Kopernika. Astronom, ekonomista, kanonik w Elblągu bywał stosunkowo rzadko, biorąc pod uwagę, że mieszkał niedaleko. Po co przyjeżdżał do Elbląga - to tylko jedno z pytań, na które odpowie przewodniczka PTTK. Start o godzinie 10 przy Bramie Targowej.

„Elbląg. Początek“ - to tytuł kolejnego spaceru, na który zabierze Adriana Strykowicz, a który odbędzie się 15 lipca. Tytuł zagadkowy, ale i przecież początki naszego miasta skrywają kilka zagadek, o który z pewnością będzie mowa na spacerze. Start o godzinie 10 przy Moście Niskim.

Czas leci, czas odmierzają zegary. I to właśnie elbląscy zegarmistrzowie i ich wyroby będą tematem kolejnego spaceru (22 lipca). W precyzyjny świat zegarów wprowadzi Brygida Gawron. Początek spaceru o godzinie 10 przy Bramie Targowej. Skąd już blisko do jednego z najbardziej słynnych zegarów na elewacji jednego z budynków na Starym Mieście.

W sobotnich spacerach z przewodnikiem nie może zabraknąć wyprawy do Bażantarni. Tam (29 lipca) zaprasza Jolanta Bulak i Jolanta Kałabun na wycieczkę „Tropem bażanta, elbląska Bażantarnia“. Początek o godzinie 10 przy Muszli Koncertowej w Bażantarni.

Sierpień rozpocznie się od spaceru w gotyckim klimacie. 5 sierpnia Joanna Chołodzińska zabierze spacerowiczów o godzinie 10 spod Muzeum Archeologiczno - Historycznego. I wtedy przekonamy się, co z gotyku pozostało w naszym mieście.

W następnym tygodniu Adriana Strukowicz i Leszek Marcinkowski zgłębią tajemnice Elbląga. Spacerowiczów, którzy są zainteresowani poznaniem choćby części tajemnic naszego miasta, zapraszamy 12 sierpnia o godzinie 10 na plac Słowiański. Stamtąd wystartuje wyprawa w tajemniczym kierunku.

19 sierpnia przewodnicy zapraszają za miasto. To nie będzie typowy spacer tylko rejs z Elbląga do Buczyńca śladami Georga Jacoba Steenke, na który zabierze Leszek Marcinkowski. George Jacob Steenke był twórca Kanału Elbląskiego, który dziś jest unikalnym zabytkiem techniki. Uwaga: na ten rejs obowiązują zapisy (tel. 55 641 12 96; biuro PTTK). Zbiórka o godzinie 9 na przystani Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej przy ul. Wodnej 1b.

Tegoroczne spacery zakończą się 26 sierpnia, kiedy to Daniel Lewandowski przekaże Nowe spojrzenie na Nowy Elbląg. Jakie i dlaczego nowe? O tym będzie można się przekonać na spacerze, który rozpocznie się o godzinie 9 przy hotelu Arbiter.