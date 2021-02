Kacza zagadka nad Kumielą

(fot. Anna Dembińska)

- Dlaczego nie są uzupełniane automaty do karmienia kaczek w parkach? Szumnie ogłaszano ich montaż, a dzisiaj nikt nie pamięta, by uzupełniać karmę – twierdzi nasz Czytelnik. - Automaty są uzupełniane na bieżąco, mają za to mechanizm, który pozwala pobrać karmę dla kaczek dziesięć razy dziennie – odpowiadają urzędnicy.

Do naszej redakcji zadzwonił jeden z Czytelników, mieszkający w pobliżu Kumieli. - Codziennie spaceruję w okolicy ul. Oliwskiej, by dokarmiać kaczki. Zauważyłem, że od dwóch miesięcy nie są uzupełniane automaty do karmienia kaczek zainstalowane przy ul. Oliwskiej. Tak szumnie ogłaszano ich montaż, a dzisiaj nikt już nie pamięta, by uzupełniać karmę. Dzwoniłem do Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego, Urzędu. Wszędzie słyszałem, że nie wiedzą, kto się tym zajmuje – twierdzi Czytelnik. Automaty do karmienia kaczek zostały zamontowane przy ul. Oliwskiej i w parku Dolinka w 2019 roku. Są częścią projektu związanego z powstaniem szlaku elbląskich parków i mają wydawać specjalną karmę dla kaczek od grudnia do marca. - Automaty działają, a karma jest uzupełniana raz na dwa tygodnie. Zajmują się tym pracownicy Urzędu Miejskiego, wcześniej należało to do obowiązków Zarządu Zieleni Miejskiej – informuje w odpowiedzi na nasze Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. (fot. Anna Dembińska) Jak dodaje urzędnik, nieporozumienia związane z automatami mogą wynikać z tego, że urządzenie posiada mechanizm, który umożliwia ograniczoną liczbę pobrań karmy. - Mechanizm pozwala na pobranie 10 partii karmy dziennie z automatu. – dodaje Łukasz Mierzejewski. Z informacji na automacie wynika także, że w ciągu godziny nie można pobrać więcej niż cztery porcje karmy.

red.