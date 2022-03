Kanałem jak za dawnych lat

Niegdyś Kanał Elbląski zapełniały tratwy, którymi flisacy spławiali drewno. Rozwój techniki wyeliminował tratwy z Kanału. W połowie czerwca na kilkanaście dni będzie można jednak wrócić w czasy świetności. Flisacy zbudują tratwę i spławią ją z Glim (koło Iławy) do Elbląga.

Sezon na Kanale Elbląskim rozpocznie się w długi majowy weekend. W tym sezonie odbędzie się też rejs szczególny: Stowarzyszenie Navicula wraz z partnerami zamierza zorganizować flis - spławianie upiętych w tratwę ściętych pni drzew. - Zbudujemy tratwę z sosny taborskiej i odtworzymy coś dla czego zbudowano Kanał Elbląski, czyli transport drewna z lasów Taborskich aż do Elbląga. Dopłyniemy tam w dwa tygodnie, po drodze odwiedzając wiele miejscowości, przeprawiając się przez największe atrakcje Kanału Elbląskiego, m.in. przez pochylnie - informuje Arkadiusz Drulis, cechmistrz Cechu Flisaków, Szkutników i Sterników.

- Rzeczywiście nasza tratwa będzie długa. na kanale pływały takie długie zestawy, nawet i dłuższe. Więc będzie 7 tafli, ponad 100 metrów długości. Tratwa będzie miała 4 budy czyli miejsca w których będzie załoga spała. Będzie się palił na tratwie ogień, tak jak kiedyś to bywało. Oczywiście cała budowa i nazewnictwo, tradycje flisowe będą takie jak obowiązywały kiedyś. My nie jesteśmy grupą ludzi, którzy pomyśleli sobie, że to zrobimy akurat w taki sposób, nie biorąc z niczego. Bierzemy te swoje pomysły z tradycji, sami jesteśmy flisakami - dodaje Mieczysław Łabęcki, retman flisacki.

Tratwa zostanie zbudowana przed samym spływem przy jedynej czynnej na przy Kanale Elbląskim bindudze Glimy z półmetrowej średnicy bali sosny taborskiej pozyskanej z uprawy w nadleśnictwie Miłomłyn. W planach budowa ma potrwać od 8 do 12 czerwca. Następnego dnia flisacy I 12 czerwca rozpocznie się historyczny I Flis Kanałem Elbląskim. Początek w Glimie, po dwóch tygodniach flisacy planują zakończyć rejs w Elblągu. - W Elblągu zakończymy, przekażemy drewno do tartaku, tak że cała wyprawa odbędzie się zgodnie ze sztuką i tradycją - informuje Arkadiusz Drulis.

Po drodze przewidziane są rozmaite atrakcje i festyny z udziałem flisaków. „W każdym miejscu postoju towarzyszyć im będą festyny z bogatą, różnorodną ofertą. Na Jarmarkach swoje produkty zaprezentują wytwórcy regionalnej żywności oraz rękodzieła. Flisacy udostępnią tratwę do zwiedzania, zaprezentują kulturę flisacką, również kulinarną. W pokazach kulinarnych będzie można degustować potrawy oraz nauczyć się ich wykonania. Animacje dla dzieci i dorosłych nie pozwolą się nikomu nudzić. Każdy festyn będzie inny, warto więc odwiedzić wszystkie.“ - czytamy w materiałach prasowych flisu.

Flisacy zamierzają zaprezentować metody poruszania tratwą: za holownikiem, na pych 5 metrowymi tyczkami, np. na odcinku 11 kilometrowym Miłomłyn – Jeziorak flisacy muszą przejść ok. 25 km po tratwie pchając ją; wyciągarką ręczną na bazie kołowrotu, nawijając na bęben linę wywiezionej na odległość ok. 200 m kotwicy; burłaczenie przez ludzi i holowanie końmi, na odcinkach miedzypochylniowych.

Rejs zakończy się konferencją naukową w Elblągu.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM

8 - 12 czerwca - Glimy, montaż tratw

13 - 15. czerwca - spław Glimy – Miłomłyn – Iława; pokonanie śluz Zielona i Miłomłyn

15/16 czerwca - event Iława

17 czerwca - spław Iława – Miłomłyn; event Miłomłyn

18 czerwca - spław Miłomłyn – Małdyty

18/19 czerwca - event Małdyty

20 czerwca - odpoczynek

21/22 czerwca - spław Małdyty – Buczyniec – Jelenie;

23 czerwca - event Jelenie/Gmina Rychliki

24 czerwca - spław Jelenie – Elbląg; pokonanie pochylni Całuny

25/26 czerwca - event Elbląg, Konferencja

27 czerwca - demontaż tratw