„Każdy ma coś, co może dać innym” 

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych otrzymało informację, że Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi znalazł się w trudnej sytuacji. Odpowiadając na potrzeby SIR z organizował akcję pomocową dla placówki. „

W takich momentach po raz kolejny przekonujemy się, że ludziom chce się pomagać, to wspaniałe uczucie: dzielnie się z innymi tym, co mamy. Jednak chcemy podkreślić jako organizacja pozarządowa, że w czasach, kiedy jest naprawdę trudno i obserwuje się tyle niechęci, złości , frustracji, nie przechodzimy obojętnie obok tych, którzy tego wsparcia potrzebują. 17 grudnia 2020 chwilkę po godzinie 15-ej przekazaliśmy zebrane produkty, m.in.: żywność: cukier, mąkę, herbatę słodycze, środki higieniczne, proszki do prania, ręczniki bawełniane, ręczniki papierowe, paper toaletowy, mydełka w kostkach, w płynie, artykuły papiernicze, gry itd.

Dlatego przesyłamy podziękowania wszystkim, którzy okazali ciepło, serdeczność, wsparcie materialne i to wyrażone słowem: Szkole Podstawowej nr 4, Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, Pani wychowawczyni z grupy „0” z Przedszkola Bajka, mieszkańcom Elbląga, także Pomorskiej Wsi oraz Ksiegarni Quo Vadis.

To piękne, że bierzemy udział (wszyscy, którzy chcą) w takich akcjach, zwłaszcza w takim okresie jak ten, u progu świąt, dlatego przy tej okazji składamy życzenia przede wszystkim zdrowia, pomyślności i przeżycia tego okresu w atmosferze refleksji nad tym, co dzieje się w naszym życiu i czasami skierowania oczu na sąsiada, który dotąd silny, a być może właśnie teraz potrzebuje pomocy.

Dziękujemy