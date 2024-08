Kierowcy: dają nam żółte kartki, zamiast rozwiązać problem (aktualizacja)

- Przy ul. Bednarskiej funkcjonuje biuro nieruchomości, szkoła programowania dla dzieci, logopeda, firma geodezyjna, sklep z tonerami i serwis drukarek, niedawno otwarto włoską restaurację i optyka. Wkrótce otworzą się kolejne lokale usługowe w nowo wybudowanych kamienicach. W jaki sposób klienci tych firm mają do nich dotrzeć? - pyta nasz Czytelnik, skarżąc się na problem miejsc parkingowych na ulicy Bednarskiej w Elblągu. I na to że miasto zamiast rozwiązać problem, upomina kierowców, bo dostają żółte kartki do Straży Miejskiej.

Mieszkańcy i pracownicy Starego Miasta mogli zdziwić się na widok żółtych kartek pozostawionych przez Straż Miejską za wycieraczkami ich aut. Powód? To ostrzeżenie za złamanie zakazu parkowania pojazdów w strefie zamieszkania. Stare Miasto jest w dużej części nią objęte, więc parkowanie w niej jest możliwe tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

- Wszystko jasne, problem polega jednak na tym, że obecnie na całej ulicy Bednarskiej nie jest wyznaczone ani jedno „specjalne” miejsce parkingowe - pisze nasz Czytelnik, mieszkaniec ulicy Bednarskiej, który otrzymał żółtą kartkę. - Oznacza to, że cała Bednarska powinna być wolna od samochodów. To absurd! Jest 2024 rok, nadal trwa zabudowa tej ulicy i nie ma wyznaczonych żadnych miejsc parkingowych.

Dziś upomnienie, jutro może być mandat

Akcję ostrzegającą przed parkowaniem w ciągu ul. Bednarskiej Straż Miejska przeprowadziła w ubiegłym tygodniu. „Kierowco, parkując w tym miejscu łamiesz przepisy. (...) Dziś upomnienie, jutro to może być mandat w kwocie 100 zł” – czytamy na żółtych kartkach, jakie znaleźliśmy za wycieraczkami aut.

- Czy miasto liczy, że w ten sposób rozwiąże problem parkowania na Starym Mieście i przegoni mieszkańców oraz innych kierowców poza jego obręb? Czy zamierza uniemożliwić przedsiębiorcom prowadzenie swoich działalności, a ich klientom dostępu do usług? Poza licznymi lokalami mieszkalnymi przy ulicy Bednarskiej, działają też firmy usługowe, do których klienci chcieliby zapewne dojechac – mówi jeden z mieszkańców, który powiadomił nas o sprawie. - Obecnie w ciągu ulicy Bednarskiej funkcjonuje biuro nieruchomości, szkoła programowania dla dzieci, logopeda, firma geodezyjna, sklep z tonerami i serwis drukarek, niedawno otwarto włoską restaurację i optyka. Wkrótce otworzą się kolejne lokale usługowe w nowo wybudowanych kamienicach. W jaki sposób klienci tych firm mają do nich dotrzeć? - pyta nasz Czytelnik.

Na problem z parkowaniem zwracają uwagę pracownicy z firm, działających przy ulicy Bednarskiej.

- Nie ma miejsc wyznaczonych, a te karteczki raz na jakiś czas zostawiają - przyznaje pan Radosław, który otrzymał żółty bilet. - Długo ich nie widziałem, chyba nawet ze dwa, trzy lata. Mandatu raczej nie będzie, bo musieliby wszystkim tu wystawić - mówi pewnie, choć dodaje, że kiedyś już taki w wysokości 100 zł dostał.

Swoje rozwiązanie problemu z parkowaniem podsuwa pan Ireneusz, właściciel jednego z lokali gastronomicznych.

- Mam przypisane cztery miejsca parkingowe w garażowcu, ale to jest za mało, ponieważ zatrudniamy 30 pracowników - mówi. - W mojej ocenie te miejsca powinny tutaj być wyznaczone i zadbane przez kogoś tak, żeby parkowano prawidłowo i był przejazd. Gdyby Miasto miało trochę oleju w głowie, to by zrobiło tę jezdnię jednokierunkową i temat by się skończył, a że jest wąska i dwukierunkowa, to tu się staje, żeby tamten wjechał, wyjechał, cuda na patyku. Zrobiliby jednokierunkową, to problem byłby rozwiązany.

131 żółtych kartek

Jak na uwagi mieszkańców reaguje Straż Miejska? - Pojazdy zaparkowane w strefie zamieszkania poza miejscami do tego wyznaczonymi nie tylko łamią przepisy, ale również utrudniają dojazd pojazdów odbierających odpady komunalne do śmietników, utrudniają dostęp do innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów czy utrudniają wjazd/wyjazd z bram - mówi st. insp. Iwona Łojewska ze Straży Miejskiej. - Straż Miejska w Elblągu za pomocą tak zwanych „żółtych kartek” służących do informowania o nieprawidłowym parkowaniu pojazdu korzysta od wielu lat, a od piątku 19 lipca pozostawiła za wycieraczkami szyb nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów 131 kartek przypominających o prawidłowym parkowaniu, między innymi na ulicy Bednarskiej.

Jak dodaje Iwona Łojewska, tylko w 2023 roku strażnicy miejscy podjęli 4892 interwencje w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego na terenie Elbląga, a samych żółtych kartek wystawiono 1966.

- Teraz kartki zostały przygotowane dla nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, łamiących zasady w związku ze znakiem D-40 na Starym Mieście w Elblągu - informuje Iwona Łojewska. Rzeczniczka Straży Miejskiej zapewnia także, że we współpracy z Departamentem Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu pracuje nad zmianą organizacji ruchu na ulicy Bednarskiej - wyznaje Iwona Łojewska.

Trwają rozmowy

Czy Bednarska będzie ulicą jednokierunkową? Z naszymi pytaniami zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Przy ul. Bednarskiej wciąż trwają prace związane z realizacją inwestycji, dlatego przebudowa tej drogi będzie zasadna dopiero po ich zakończeniu. Jednak chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, planujemy już w najbliższym czasie przeprowadzić konsultacje z policją i strażą miejską - informuje Adrianna Kuzko z zespołu prasowego UM w Elblągu. - Ich opinie będą niezbędne w wypracowaniu najlepszego rozwiązania związanego z reorganizacją ruchu na ul. Bednarskiej czy w jej okolicy. Mieszkańcy zaproponowali też postawienie słupków, które uniemożliwią kierowcom parkowanie przy śmietnikach, na co otrzymali zgodę. Liczymy także na to, że prywatni przedsiębiorcy będą budować w obrębie Starego Miasta parkingi.