Klasyka motoryzacji znów podbije Elbląg

Miłośnicy motoryzacji, właściciele wyjątkowych pojazdów, wkrótce kolejny raz spotkają się w Elblągu. Piękne, interesujące, historyczne maszyny stawią się 8 sierpnia przy Grunwaldzkiej 4 w samo południe, by po niecałej godzinie przejechać na dziedziniec elbląskiego muzeum.

- Spotkanie potrwa około trzech godzin, ok. 40 min. spędzimy na „klasycznym blokowaniu McDonalda”, a potem przejedziemy z al. Grunwaldzkiej na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego - tłumaczy Adam Michałek z grupy Elbląskie Klasyki. Zwyczaj „blokowania” lokalu pochodzi – jakżeby inaczej – ze Stanów Zjednoczonych.

Adam Michałek podkreśla, że w blokowaniu nie może wziąć udziału każdy pojazd - tu obowiązuje odpowiednia selekcja. Inna sprawa dotyczy odwiedzenia kierowców i ich maszyn w miejscu spotkania, bo obejrzeć „klasyki” i porozmawiać z miłośnikami motoryzacji może już każdy. Poprzednie tego rodzaju wydarzenia w Elblągu pokazały, że będzie co oglądać, bo takich maszyn nie widzimy przecież często na naszych drogach.

- Niełatwo powiedzieć w tej chwil, jakie pojazdy pojawią się na wydarzeniu – podkreśla Adam Michałek. Dodaje, że można spodziewać się amerykańskich aut czy kultowych polskich marek samochodowych. - Zróżnicowanie, jak zawsze na takich wydarzeniach, będzie maksymalne – przekonuje. - Będzie można obejrzeć nasze pojazdy, posłuchać co nieco o naszej motoryzacyjnej pasji. Sam mam zamiar zrobić małe show, bo mam nowy wóz, bardzo ciekawy. To ambulans marki polonez, w pełni wyposażony, łącznie z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Na pewno będzie budził zainteresowanie, nie był jeszcze na żadnej takiej imprezie – mówi pasjonat motoryzacji. Podkreśla, że takich „nowych” pojazdów na wydarzeniu na pewno będzie więcej. - Będzie na co popatrzeć - zachęca.

„Zgodnie z duchem imprezy nie zabraknie motocykli, amerykańskich krążowników szos czy rasowych terenówek, kabrioletów czy innych wszelakich wehikułów. Ciekawa inicjatywa, która pokazuje, że można zorganizować spot miłośników klasyków w nieco inny niż dotychczas sposób...” - piszą o "blokowaniu" organizatorzy wydarzenia. Szczegóły na stronie facebookowej.