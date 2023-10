Kłócą się o przejazd. Jedni dostali szlaban, drudzy donice

Nasza Czytelniczka zgłosiła nam sprawę zablokowanego przejazdu między budynkami Matejki 2 i Matejki 6. Według jej relacji, przez ustawioną na drodze barierę straż pożarna nie mogła w zeszłym miesiącu dojechać do zamkniętych w mieszkaniu starszej osoby i małego dziecka. W tle sprawy przewija się konflikt sąsiedzki.

Szlaban i donice

W opisywanej przez elblążankę sytuacji miało dojść do zasłabnięcia starszej osoby.

- Trudno było straży dojechać, ponieważ wspólnoty, które kłócą się od kilku lat, nie potrafią zrozumieć, na czym polega wspólnota sąsiedzka. Z jednej strony droga została zagrodzona szlabanem, od strony Matejki 2 betonowymi donicami. W sytuacji, gdzie liczy się każda minuta, straż manewrowała ponad 10 minut, aby dotrzeć pod balkon osoby, która zasłabła. Szlaban ma zamontowany system SOS i straż przejechała, ale 50 m dalej napotkała betonowe donice na drodze postawione przez wspólnotę Matejki 2. Tym razem wszystko zakończyło się szczęśliwie. Proszę o interwencję w tej sprawie, bo kolejnym razem może dojść do tragedii – pisze kobieta. Dodaje, że w środę, 13 września karetka i straż pożarna miały zostać wezwane pod inny blok i zapora betonowa uniemożliwiła podjazd pod klatkę poszkodowanej. Dodatkowo, jak wskazuje elblążanka, nosze nie mogły przejechać między słupkami.

Spytaliśmy zarządzających w poszczególnych budynkach, czy na osiedlu rzeczywiście występuje konflikt sąsiedzki i czy ustawienie betonowych słupków ma z nim związek? Czemu one służą i czy w związku z utrudnionym dojazdem służb przy ostatnich interwencjach planowane jest ich usunięcie?

- W ramach zagospodarowania własnego terenu (wspólnota - red.) Matejki 6 zamontowała szlaban z systemem SOS, więc jest zapewniona droga pożarowa dla Matejki 6, Matejki 2, jak i ciągnącej się dalej Matejki 3 – poinformowała nas Barbara Budrewicz z Elbląskiej Giełdy Nieruchomości Centrum, która zarządza wspólnotą przy ul. Matejki 6. - Po jakimś czasie Matejki 2 postawiło na swoim terenie te donice, nad czym ubolewamy, ale nie mamy na to wpływu, jakie ta wspólnota podejmuje decyzje i jakie wykonuje prace na swoim terenie – dodaje.

Barbara Budrewicz przyznaje, że może to być spowodowane tym, że mieszkańcy z Matejki 6 nie do końca respektowali organizację ruchu. W kontekście szlabanów przypomnijmy, że w 2021 r. w Elblągu został wprowadzony system, dzięki któremu służby przyjeżdżające na miejsce zdarzeń mogą same podnieść szlaban za pomocą pilota.

Budynkiem po drugiej stronie betonowych donic administruje Zarządca Nieruchomości Marian Muła. Jak się dowiedzieliśmy, zarząd wspólnoty mieszkaniowej sprawowany jest przez osoby fizyczne wybrane przez właścicieli lokali. Najpierw uściślijmy więc, jak od strony formalnej, wygląda zarządzanie tym terenem.

- Na osiedlu Matejki 2,3,4,5,6,7 nieruchomości gruntowe nie zawsze stanowią własność wspólnot mieszkaniowych. Nieruchomość gruntowa, tzw. działka sąsiednia dla budynków Matejki 2, 4, 7 jest odrębną współwłasnością dla mieszkańców trzech budynków i nie jest objęta umową o administrowanie – podkreśla Mirosław Stybel z firmy Zarządca Nieruchomościami Marian Muła.

Od administratora otrzymaliśmy szereg dokumentów-korespondencji dotyczącej drogowych problemów na Matejki. Jedno z pism skierowanych do niego jest zawiadomienie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 3

- W związku z notorycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez mieszkańców bloku przy ul. Jana Matejki 2 jeżdżących z dużą prędkością, niezgodnie z wyznaczonym kierunkiem ruchu, jesteśmy zmuszeni powiadamiać policję. Ponieważ zagraża to bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz pieszym, a w szczególności osobom starszym i dzieciom. Dysponujemy nagraniami z samochodami mieszkańców Matejki 2 łamiącymi znak zakazu B-2, zakaz wjazdu – czytamy w piśmie wspólnoty przy ul. Matejki 3.

Betonowe donice między ul. Matejki 6 a Matejki 3 (Fot. Mikołaj Sobczak)

Ruch jedno czy dwukierunkowy?

W korespondencji skierowanej od zarządu Jana Matejki 3 do ZBK czytamy z kolei, że instalacja szlabanu poskutkowała zmianą organizacji ruchu, a "mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej nr 41 (mieszczącej się przy ul. Matejki 2 - red.) zostali powiadomieni o propozycji zamontowania szlabanu z dużym wyprzedzeniem, dlatego też mieli możliwość odniesienia się do tego pomysłu i znalezienia wspólnego rozwiązania tego problemu, jednak ze względu na złe relacje pomiędzy wspólnotami, takie porozumienie nie doszło do skutku".

Dalej czytamy: "W dniu 16 września 2022 r. Wspólnota Mieszkaniowa nr 41 (przy ul. Matejki 2 - red.) zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Matejki 3. Zarządca budynku nr 2 zaproponował, że mieszkańcy budynku przy u;. Jana Matejki 2 będą wjeżdżać i wyjeżdżać, korzystając z drogi jednokierunkowej niezgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Wspólnota mieszkaniowa przy Jana Matejki 2 zaproponowała wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na drodze osiedlowej, dzierżawionej przez Wspólnotę przy ul. Jana Matejki 3. Droga pomiędzy budynkami przy ul. Jana Matejki 6, 2 i 3 została zaprojektowana do ruchu jednokierunkowego, nie jest przystosowana do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego. Jest zbyt wąska i nie posiada zatok do mijania się pojazdów. Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy Jana Matejki 3 kategorycznie odrzucili tę propozycję ze względu na bezpieczeństwo – czytamy w piśmie, które również akcentuje, że obecna sytuacja wynika z konfliktu sąsiedzkiego. W dokumencie czytamy jeszcze m. in, że wspólnota przy ul. Jana Matejki 3 "nie będzie narażała mieszkańców na dodatkowe koszty związane z instalacją szlabanu, gdyż zdaniem wspólnoty jest to absurdalne". W piśmie znajduje się też wezwanie mieszkańców do bloku nr 2 do respektowania przepisów drogowych etc.

Otrzymaliśmy jeszcze inną korespondencję między wspólnotami/administratorami dotyczącą postawienia ogrodzenia na jednej z działek i zmiany organizacji ruchu, kwestii miejsc postojowych, wydaje się jednak, że przytoczone wyżej fragmenty dają pewien obraz sąsiedzko-drogowego konfliktu. Szereg zaleceń dotyczących organizacji ruchu w tym miejscu przedstawił nadkom. Tomasz Krawcewicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. Już w marcu tego roku wskazywał, że przy tamtejszym oznakowaniu brakuje podstaw do egzekwowania prawidłowego ruchu kierujących.

- Przy wjeździe na teren osiedla umiejscowiony został znak pionowy D-40 "strefa zamieszkania" z tabliczką "parking tylko dla zamieszkałych". Taka tabliczka nie powinna mieć zastosowania w tym miejscu. Ponadto w strefie zamieszkania postój pojazdów jest dozwolony w miejscach wyznaczonych w tym celu. Przy budynku ul. Matejki 6 na słupie umieszczony jest znak B-36 z tabliczką "miejsca postojowe dla samochodów osób zamieszkałych przy u. Matejki 6". Takie oznakowanie jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (...). Jeżeli prawidłowy znak B-36 miałby funkcjonować w tym miejscu, dotyczy to również miejsc, które zostały wyznaczone na poboczu po prawej stronie. Przy budynku u. Matejki 2 (na łuku drogi) usytuowany jest znak B-36. Należy rozważyć likwidację tego znaku, gdyż szerokość jezdni w tym miejscu nie pozwala na postój pojazdów który będzie powodował utrudnienie ruchu drogowego. Za tym znakiem usytuowany jest znak B-40 "Koniec strefy ograniczonego postoju", który nie ma zastosowania w tym miejscu. Należy rozważyć jego likwidację. Przed budynkiem ul. Matejki 3 (dojazd do parkingu za budynkiem) usytuowany jest znak B-2 z tabliczką "nie dotyczy służb miejskich i mieszkańców ul. Jana Matejki 3" – i ten znak również jest, według policji, bezzasadny.

Naczelnik WRD sugeruje dopuszczenie ruchu dwukierunkowego na wskazanym odcinku ustawiając znak informacyjny D-5 od strony Topolowej i znak zakazu B-31 w miejscu znaku B-36 przy Matejki 2, na łuku drogi.

W odpowiedzi dla policji Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Matejki 3 stwierdza, że propozycje służb dla organizacji ruchu w tym miejscu są jej zdaniem... stronnicze:

- Budynek Jana Matejki 2 ma kilka możliwości dojazdu, których nie przygotował pomimo czasu na przeprowadzenie inwestycji – czytamy w piśmie wspólnoty przy ul. Matejki 3. - Zostało zaproponowane tylko wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni o szerokości 3 m. Jest to zapewne najprostsze rozwiązanie, lecz stwarzające zagrożenie dla mieszkańców, pieszych oraz innych pojazdów. Dla na mieszkańców bezpieczeństwo jest najważniejsze, a zwiększenie intensywności ruchu przed wejściami do klatek na pewno tego nie zapewni. Wspólnota Mieszkaniowa przy Jana Matejki 3 na własny koszt wybudowała chodnik, aby zapewnić pieszym bezpieczeństwo. Nie po to została podjęta, aby teraz rozjeżdżały chodnik samochody! - czytamy w piśmie. Policja odpowiada, że sugerowane przez służby możliwe rozwiązania są oparte o istniejącą infrastrukturę.

Służby sprawdziły i sprawdzą teren

- Policja nie jest stroną konfliktu i nie jest uprawniona do sugerowania inwestycji drogowych. Natomiast jako organ jest zobowiązana m. in. do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego – napisał Tomasz Płaskowski, pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu. - Podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Jednocześnie informuję, że niewypełnienie obowiązku przez zarządców prawidłowego oznakowania dróg stanowi naruszenie określone w art. 85a kodeksu wykroczeń.

Na koniec przywołajmy jeszcze opinię ZBK w tej sprawie.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 3 dzierżawi zgodnie z umową z dnia 1 stycznia 2011 r. nieruchomość gruntową wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej stanowiącą działkę nr 313/2, obręb 3. W przedmiotowej umowie dzierżawy jest zapis zobowiązujący do umożliwienia przejścia i przejazdu mieszkańcom sąsiednich budynków (...): "Dzierżawca zobowiązuje się do umożliwienia przejścia przez teren stanowiący przedmiot umowy, w szczególności mieszkańcom budynków sąsiednich a także do umożliwienia im swobodnego przejazdu przez przedmiot umowy, o ile układ komunikacyjny terenu dzierżawionego i terenów sąsiedzkich takie rozwiązanie przewiduje". - czytamy w opinii ZBK. - "W związku z z zamknięciem osiedlowej drogi wewnętrznej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Matejki 6 poprzez wystawienie szlabanu konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Matejki 3 sprzeciwia się wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na drodze o szerokości 3 m przed klatkami schodowymi ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i przechodniów. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Komunalnych podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 26 października 2022 o konieczności zapewnienia dojazdu do budynku przy ul. Matejki 2 bezpośrednio z działki nr 305/4". (czyli przez drogę osiedlową od Matejki 2 do Matejki 3).

Konflikt między wspólnotami na razie jest więc nierozwiązany. Jak poinformował nas bryg. Krzysztof Karolkiewicz z Komendy Miejskiej PSP w w Elblągu, sekcja prewencji straży pożarnej dokona lustracji tego terenu pod kątem dojazdu do służb. Wkrótce zamieścimy opinię strażaków w tej sprawie.

Sytuację na Matejki przedstawiamy poniżej w formie graficznej.