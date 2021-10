Kolejne szeregi terytorialsów po przysiędze

W sobotę, 23 października, w Braniewie uroczystą przysięgę złożyło blisko 80 ochotników, którzy zasilą szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobacz zdjęcia.

Nowi żołnierze pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego. Wśród nich znaleźli się nauczyciele, dziennikarze, informatycy, stolarze, kucharze, angliści, leśnicy, pracownik administracji, a także osoby, które hobbystycznie zajmują się kajakarstwem, piłką siatkową czy piłką nożną. Każdy "w cywilu" robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby o- jczyźnie i lokalnej społeczności.

Szkolenie było bardzo wymagające, wielu z nas po raz pierwszy miało w rękach broń i styczność z amunicją, ale dzięki doświadczonym instruktorom, którzy prowadzili nas krok po kroku udało się pokonać wszelkie bariery. Te 16 dni to dopiero początek, który daje apetyt, by dalej się uczyć i rozwijać, daje skrzydła. Tę naukę, aż chce się czerpać, dzięki ludziom, którzy już to doświadczenie mają, których widzimy już w wyższych stopniach i widzimy jaką drogę przeszli, by to osiągnąć, by cały czas podnosić swoje kompetencje i umiejętności - tak podsumowują szkolenie żołnierze kończący tzw. "szesnastkę".

Podczas uroczystej przysięgi 15 żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady zostało także promowanych na pierwszy stopień podoficerski.

- Jestem dumna, że udało mi się ten kurs skończyć i bardzo szczęśliwa, że mogłam poznać tak wspaniałych ludzi, tak dobrze wyszkolonych, którzy często wierzyli w nas bardziej niż my sami w siebie . Mogliśmy poznać swoje słabe jak i mocne strony. Każdemu życzę tak dobrze wyszkolonej kadry i tak wspaniałych ludzi, którzy byli z nami ." przyznaje kpr. Marlena Niemiec.