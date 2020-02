Już po raz trzynasty parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku ogłasza konkurs „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Parafia zachęca do udziału w nim osoby indywidualne, rodziny, szkoły, przedszkola, instytucje, stowarzyszenia i grupy oraz wszystkich, którzy chcą z nami tworzyć ten piękny klimat Niedzieli Palmowej.

Zaczynaliśmy lokalnie, ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Przedszkolem Miejskim, potem włączył się Ośrodek Kultury i Dom Pomocy Społecznej. W kolejnych latach dołączały do tego konkursu szkoły i stowarzyszenia. z terenu gminy.

Gdy nadszedł czas, że na zaproszenie odpowiedziały instytucje i osoby spoza naszej gminy, postanowiliśmy w 2017 roku zmienić ten konkurs na regionalny.

Cieszy fakt, że przez te wszystkie lata wspierał nas we współorganizacji Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, od 2016 roku - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, a w 2017 roku do grona sponsorów dołączyło Starostwo Powiatowe w Elblągu, a Pan Starosta objął osobiście Konkurs swoim patronatem. W 2019 roku do współpracy włączył się również Caritas Diecezji Elbląskiej.

Zapraszamy do udziału w konkursie, osoby indywidualne, rodziny, szkoły, przedszkola, instytucje, stowarzyszenia i grupy oraz wszystkich, którzy chcą z nami tworzyć ten piękny klimat Niedzieli Palmowej. Zaproszenie obejmuje mieszkańców powiatu elbląskiego, ale nie odrzucimy też palm z innych miejscowości.

Regulamin można znaleźć na naszej stronie parafialnej. Tam też w zakładkach Aktualności i Galeria (w układzie chronologicznym) znajdują się informacje i zdjęcia z poprzednich konkursów. Liczymy na liczny udział w konkursie Regionalnym na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2020.