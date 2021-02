Konkurs. „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko”

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko", którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży.

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej już od pierwszego dnia służby szkoleni są z zakresu ochrony środowiska, co więcej, wszystkie pomieszczenia garażowe i sale czyszczenia broni wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów niebezpiecznych takich jak zużyty sorbet czy czyściwo. Budynki koszarowo-biurowe wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, natomiast na czas ćwiczeń poligonowych żołnierze wyposażeni są w tzw. apteczki poligonowe, dzięki którym są w stanie zareagować na ewentualne zagrożenie środowiskowe wynikające np. z wycieku substancji ropopochodnych.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wykonaj dowolną techniką pracę pokazującą działania na rzecz ochrony środowiska, jakie podejmują młodzi mieszkańcy regionu i wyślij ją w postaci skanu lub zdjęcia na adres 4w-mbot@o2.pl do 28 lutego 2021r. Najlepsze prace zostaną opublikowane na naszej stronie - powstanie z nich wyjątkowy album.

Organizatorem konkursu jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin