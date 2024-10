Konsultacje w sprawie ulicy Wschodniej

Prezydent Elbląga 30 października organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego połączenia drogowego między ul. Sybiraków a ulicą Wschodnią. Jakie warianty wchodzą w grę? To władze miasta zaprezentują dopiero na konsultacjach.

Konsultacje odbędą się w środę, 30 października w Ratuszu Staromiejskim. Początek zaplanowano na godz. 17.

- Mieszkankom i mieszkańcom Elbląga zostaną wówczas zaprezentowane opracowane warianty skomunikowania południowo-wschodnich obszarów Elbląga z dzielnicami północnymi, w szczególności dla poprawy dostępności i skrócenia czasu przejazdu dla służb ratowniczych – informuje Adrianna Kuzko z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania. - Zgodnie z zapowiedziami, będziemy szeroko konsultować ten temat w różnych środowiskach – w tym z osobami, które podczas realizacji pierwszego etapu budowy ulicy zainicjowały protesty. Efektem konsultacji ma być wypracowanie optymalnych rozwiązań realizacji inwestycji, które uwzględnią ważne i uzasadnione interesy społeczne – dodają urzędnicy.

Przypomnijmy, że budowa ul. Wschodniej budziła wiele emocji jeszcze przed powstaniem pierwszego jej etapu, prowadzącego od ul. Łęczyckiej do wysokości leśniczówki Dębica. Poprzednie władze miasta chciały przeprowadzić drugi etap przez teren między Górą Chrobrego a Bażantarnią, co wywołało społeczne protesty. Pod petycją przeciwko tym planom podpisały się ponad trzy tysiące osób i władze miasta prace projektowe w tej sprawie wstrzymały.

Michał Missan jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał, że w sprawie kontynuacji budowy ul. Wschodniej przeprowadzi konsultacje społeczne. W wywiadzie sprzed kilku miesięcy z portElem już jako prezydent mówił m.in. tak o możliwych wariantach przebiegu drogi:

- Z grubsza rzecz ujmując to są warianty, o których już się mówiło. Jeden to ten, który został uznany za kontrowersyjny między polaną i Górą Chrobrego, chociaż on nie przebiegał przez polanę w Bażantarni, jak niektórzy próbowali go przedstawić. Drugi przebieg możliwy jest między Górą Chrobrego a Gęsią Górą z różnymi wariantami. Pokażę je publicznie przed samymi konsultacjami i zapytam mieszkańców o ten najkorzystniejszy – mówił wówczas.

Próbowaliśmy od kilku dni dowiedzieć się, jakie są to warianty, jakie szczegóły zawierają. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację o terminie konsultacji i o tym, że szczegóły wariantów zostaną przedstawione 30 października.