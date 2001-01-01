86. rocznica sowieckiej napaści

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Władze Elbląga zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 86. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Obchody rocznicowe odbędą się w najbliższą środę (17 września). Poniżej szczegółowy program uroczystości.

Miejsce: Kościół pw. Wszystkich Świętych, Cmentarz przy ul. Agrykola - przy Krzyżu Katyńskim Program: - msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych, - przejście na cmentarz pod Krzyż Katyński,

- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,

- odegranie Hymnu Sybiraków,

- przemówienia okolicznościowe,

- apel pamięci i salwa honorowa,

- składanie kwiatów.

Jacek Żukowski, zespół prasowy biura prezydenta