86. rocznica sowieckiej napaści

Władze Elbląga zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 86. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Obchody rocznicowe odbędą się w najbliższą środę (17 września). Poniżej szczegółowy program uroczystości.
Miejsce: Kościół pw. Wszystkich Świętych, Cmentarz przy ul. Agrykola - przy Krzyżu Katyńskim
Program:
- msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych,
- przejście na cmentarz pod Krzyż Katyński,
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- odegranie Hymnu Sybiraków,
- przemówienia okolicznościowe,
- apel pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
Jacek Żukowski, zespół prasowy biura prezydenta