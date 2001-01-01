UWAGA!

----

86. rocznica sowieckiej napaści

 Elbląg, 86. rocznica sowieckiej napaści
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Władze Elbląga zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 86. rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Obchody rocznicowe odbędą się w najbliższą środę (17 września). Poniżej szczegółowy program uroczystości.

Miejsce: Kościół pw. Wszystkich Świętych, Cmentarz przy ul. Agrykola - przy Krzyżu Katyńskim

Program:

- msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych,

- przejście na cmentarz pod Krzyż Katyński,
       - odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
       - odegranie Hymnu Sybiraków,
       - przemówienia okolicznościowe,
       - apel pamięci i salwa honorowa,
       - składanie kwiatów.

Jacek Żukowski, zespół prasowy biura prezydenta

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 