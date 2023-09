Koszyk w górę (Koszyk inflacyjny portElu)

W lipcu i sierpniu za nasze comiesięczne zakupy zapłaciliśmy mniej. Jak to mówią: do trzech razy sztuka, bo już tym razem z portfela ubyło nam więcej pieniędzy (tzn. ubyłoby, zaraz wyjaśnimy).

- Papier toaletowy, środki czystości i higieniczne, przecież to wszystko też drożeje – przytomnie stwierdza nasza nowa koleżanka Ania, która na zakupy w ramach Koszyka inflacyjnego portElu wybrała się dziś pierwszy raz. Ale nie możemy podążyć za jej sugestią, bo to niezgodne z mottem naszego cyklu: „ten sam sklep, te same zakupy”. Poza tym półki z naszymi stałymi produktami weteranom cyklu (tzn. niżej podpisanemu i naszym wspaniałym fotoreporterom) są już znane na pamięć, więc zakupy robimy w naprawdę ekspresowym tempie. Pod warunkiem, że nie ma kolejki.

Dziś przed południem kolejek nie było. Zanim jednak przejdziemy do wyliczeń z tego miesiąca, sięgnijmy pamięcią (i linkiem) do słonecznego sierpnia i przypomnijmy, jakie wtedy były ceny. Były takie:

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (5,98), Masło Polskie 200 g (6,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (6,59), jajka ściółkowe rozmiar L (9,29), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (8,49), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), płatki Cini Minis 250 g (6,81), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (7,19), czekolada Milka 100 g 2 szt. (9,78), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Łącznie zostawiliśmy w Lidlu 130,03 zł.

Dżemu na półce nie było, ale była podana jego cena. Fot. TB

We wrześniu, co już „zaspoilerowano” w tytule, zapłaciliśmy (a raczej zapłacilibyśmy – wyjaśnienie naprawdę już za moment) więcej. Odnotujmy najpierw, że znowu mieliśmy problem z zakupem naszych stałych płatków. Nestle w wersji 500 g były niedostępne, znów wzięliśmy te marki Crownfield. Nie było też Cini Minis 250 g, stąd wzięliśmy takie najbardziej zbliżone cenowo i wagowo (na paragonie widnieją jako „Granola nowoczesna” za 6,99 zł, 18 gr droższa niż Cini Minis w sierpniu). Co więcej, nie znaleźliśmy naszego stałego dżemu, ale na półce została naklejka z jego aktualną ceną (zob. zdjęcie), stąd po prostu doliczamy ją do paragonu. Dobrze, że chociaż kabanosy udało się tym razem szybko znaleźć (do nich też miewamy pecha).

Nie przedłużajmy, ceny u progu jesieni wyglądały tak (wyższe pogrubiamy):

- ser cheddar w plasterkach Mlekovita 300 g (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (6,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (3,99), Olej Kujawski 1l (9,90), jajka ściółkowe rozmiar L (9,29), dżem Łowicz czarna porzeczka 450 g (8,49), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,47), Granola nowoczesna 250 g (6,99), herbata Saga 100 szt. (8,99), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (7,19), czekolada Milka 100 g 2 szt. (9,78), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (7,98), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem: 135,53 zł. Nie jest to może rekord z kwietnia tego roku, ale wciąż jedna z wyższych kwot naszego zestawienia, do czego przyczyniły się dwa (trzy, jeśli liczyć zmienione płatki) produkty. W stosunku do poprzedniego miesiąca portElowy współczynnik inflacji wzrósł o nieco ponad 4 proc.

- Nie mam poczucia, że to są zakupy za 135 zł – skomentowała zawartość koszyka Ania. Pomyśleć, że te same produkty kupiliśmy kiedyś za mniej niż „stówkę”.

Nasze zakupy ponownie przekazaliśmy do Banku Żywności, będą stanowiły część organizowanej pomocy dla pogorzelców z Jegłownika. Jak zawsze zachęcamy do podzielenia się ostatnimi doświadczeniami cenowo-zakupowymi naszych Czytelników.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03

- wrzesień 2023 – 135,53