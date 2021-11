Krajobraz miejsca. Czy coś się zmieni na 1 Maja? (wracamy do tematu)

- Piszę zapewne w imieniu elblążan poruszających się i zamieszkujących okolice ul. 1 Maja i placu Słowiańskiego - z prośbą o interwencję. Chodzi o lokal po byłym sklepie mięsnym przy placu Słowiańskim, który dla nas, grupy elblążan, stanowi zapewne zagrożenie bezpieczeństwa i jest niechlubną wizytówką naszego miasta – pisała nasza Czytelniczka na portEl.pl. Zapowiedzieliśmy wtedy, że w sprawach poruszonych przez elblążankę będziemy interweniować w odpowiednich instytucjach. Co udało nam się ustalić?

Czytelniczka pisała o złym stanie tego miejsca, leżących odłamkach szyb etc., a także o tym, że lokal odstrasza mieszkańców jak i turystów.

- Może zarządca budynku raczy w jakiś sposób uporządkować ten "lokal" albo znajdzie się jego właściciel? - pytała mieszkanka Elbląga. Wskazywała też m. in. na bardzo dużą aktywność w tym miejscu osób będących pod wpływem alkoholu, zaczepiających przechodniów etc. Dodajmy, że opinia nadesłana przez Czytelniczkę to nie jedyny sygnał w sprawie tego miejsca, który do tej pory otrzymaliśmy. Więcej tutaj.

Co odpowiadają odpowiednie instytucje w sprawie tego miejsca? Zacznijmy od służb.

- Od początku roku na placu Słowiańskim policjanci przeprowadzili ponad 70 interwencji prewencyjnych (stan pod koniec października – red.) – poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. - 6 dotyczyło ruchu drogowego i parkowania – zaznaczył. Nadkom. Nowacki wskazuje, że na placu Słowiańskim interweniowano m. in. w takich sprawach, jak leżenie osób na chodniku, grupowanie się osób spożywających alkohol itp. - Ten rejon jest w centrum miasta i jak wynika z obecności patroli, jest przez nas szczególnie nadzorowany – podkreślił.

- Straż Miejska w Elblągu informuje, że strażnicy podczas codziennej służby patrolują ulicę 1 Maja oraz plac Słowiański – wskazuje Iwona Łojewska, inspektor ds. wykroczeń w Straży Miejskiej w Elblągu. - Nieliczne są zgłoszenia od mieszkańców dotyczące osób będących pod wpływem alkoholu. Natomiast nie odnotowaliśmy zgłoszeń o osobach niszczących mienie czy awanturujących się. Teren, gdzie znajduje się były sklep mięsny, nie jest objęty systemem kamer monitoringu miejskiego - podkreśla.

Iwona Łojewska wskazuje, że w 2021 roku strażnicy na ulicy 1 Maja podjęli 175 interwencji (stan z początku listopada – red.), z czego 62 dotyczyły naruszeń z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wystawiono 11 mandatów oraz zastosowano 18 pouczeń. Na placu Słowiańskim strażnicy miejscy podjęli 11 interwencji, z czego 4 dotyczyły naruszeń z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zastosowano ​3 pouczenia.

- 15 października otrzymaliśmy zgłoszenie, które dotyczyło konkretnie byłego sklepu mięsnego. Szkło z witryn sklepowych wówczas spadło i leżało rozbite na chodniku. Po przeprowadzeniu rozmowy z administratorem zostało ono natychmiast uprzątnięte - zaznacza Iwona Łojewska.

Z elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków otrzymaliśmy informację, że obiekt nie znajduje się pod ochroną konserwatorską, dlatego urząd nie ma wpływu na właścicieli i zarządców budynku.

- Co do stanu zachowania, to zgodnie z prawem budowlanym właściciel budynku ma obowiązek utrzymywania go w należytym stanie - wskazuje Sławomir Mioduszewski, kierownik Delegatury WUOZ w Elblągu.

Jak się okazuje, krajobraz przy placu Słowiańskim może się wkrótce zmienić.

- Lokal przy ul. 1 Maja 2 stanowi własność prywatną osoby fizycznej i jako zarządca nie mamy bezpośredniego wpływu na jego użytkowanie - poinformowała nas Magdalena Idzikowska z Zarządu Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu. - Lokal został zakupiony kilka lat temu z konkretnymi planami inwestycyjnymi, jednak jego stan techniczny okazał się dużo gorszy i wymagał poniesienia znacznie większych nakładów finansowych niż początkowo zakładano. Dodatkowo pandemia wstrzymała inwestycję, zmienione zostało również przeznaczenie lokalu. Aktualnie właściciel planuje prace remontowe w pierwszej połowie 2022 roku - podkreśla.