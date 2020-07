Kręci, aby zachęcić

Elbląg znalazł się dziś na trasie charytatywnego przejazdu rowerowego. W samotną podróż wybrał się Pan Janusz Kobyłka, który 3 lipca wyruszył z Lublina spod Pomnika Honorowych Krwiodawców.

Pokonując dziennie 100 km Janusz Kobyłka przejechał już ok. 1800 km. Przed sobą ma jeszcze kolejny tysiąc kilometrów do przejechania. Jego trasa utworzy na mapie kształt serca, a przy okazji, w miejscach, gdzie się zatrzymuje, rowerzysta zachęca do oddawania krwi, a także tak potrzebnego obecnie osocza.

Z podróżnikiem spotkał się przed Urzędem Miejskim i życzył mu dalszej udanej podróży Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. Chwilę później Janusz Kobyłka wyruszył w dalszą trasę w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego.

Szerokiej drogi, Panie Januszu!

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Więcej o akcji:

https://www.rckik.lublin.pl/rajd-po-krew-wystartowa%C5%82.html

https://www.facebook.com/Janusz-Koby%C5%82ka-rowerem-charytatywnie-100137144883348/