Kręcimy kilometry dla Elbląga. Miejskie wycieczki w aplikacji „Aktywne Miasta”

Za nami pierwszy tydzień rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Rowerzyści wykręcili dla naszego miasta już blisko 25 tysięcy kilometrów! Dziękujemy. Teraz w aplikacji „Aktywne Miasta”, która zlicza przejechane na rowerze kilometry, znaleźć można również trasy Miejskich Wycieczek Rowerowych.

Miejskie Wycieczki Rowerowe to stały punkt w programie imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Organizatorzy zazwyczaj w jedną niedzielę miesiąca zapraszają na wycieczkę z przewodnikiem, która wiedzie urokliwymi trasami położonymi w okolicy Elbląga.

Teraz trasy tych wycieczek można znaleźć w aplikacji „Aktywne Miasta”. To umożliwi miłośnikom jazdy na rowerach, także tym, którzy mniej znają okoliczne tereny, na przejechanie trasy Miejskiej Wycieczki Rowerowej bez przewodnika. To również doskonałe narzędzie dla rowerowych turystów, którzy odwiedzą nasze miasto i będą szukali propozycji spędzenia wolnego czasu na rowerach. Na początek udostępniliśmy trasy trzech wycieczek: na Złotą Wyspę, Pagórkami do Pagórek oraz do Nowego Dworu Elbląskiego.

Dostęp w aplikacji do trasy wycieczek rowerowych znajduje się w menu głównym (lewy, górny róg ekranu telefonu) – należy wybrać pozycję „Trasy”, a następnie wskazać miasto, które nas interesuje, w tym przypadku Elbląg. Baza wycieczek będzie sukcesywnie rozbudowywana przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Przypominamy, że w czerwcu trwa rywalizacja o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, w której bierze udział ponad 50 miast, w tym także Elbląg. Żeby wziąć udział w zabawie, należy zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i ruszyć w trasę. Rywalizacja trwa do 30 czerwca. W pierwszym tygodniu rowerzyści wykręcili dla naszego miasta blisko 25 tys. kilometrów.

Zachęcamy do pobrania aplikacji „Aktywne Miasta” i skorzystania z nowych propozycji, a w trakcie wycieczek kręcenia kilometrów dla Elbląga.

W najbliższą niedzielę (13.06) MOSiR zaprasza na kolejną rowerową imprezę. W Bażantarni odbędzie się pierwsza edycja zawodów Cross Country dla dzieci i dorosłych (początek o godz. 10.35). Dla najlepszych czekają efektowne medale i statuetki. Udział w zawodach jest bezpłatny. Więcej informacji o zawodach na stronie internetowej MOSiR. Zapraszamy podczas zawodów do odwiedzenia strefy relaksu, w której będziemy promowali rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.