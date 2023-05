Królowa nauk: łatwa czy trudna?

Na tytułowe pytanie odpowiedź otrzymamy 7 lipca, kiedy będą znane wyniki egzaminów maturalnych. Zapytaliśmy uczniów Technikum Mechanicznego w Elblągu, jak im poszedł egzamin maturalny z matematyki. Zobacz zdjęcia.

Godzina 11.30, okolice Zespołu Szkół Mechanicznych. Za chwilę skończy się czas zdawania egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Na dziedzińcu szkoły stoją uczniowie, którzy już z królową nauk sobie poradzili (albo i nie) i wymieniają wrażenia na temat egzaminu.

Opinie są podzielone.

- Jak ktoś się uczył, to pewnie nie miał problemów. Ja się nie uczyłam, słabo się przygotowałam. Nie wiem, jak mi poszło, mam nadzieję, że mi się poszczęści. Moim zdaniem zadania były trudne - mówi Dobrosława, jedna z tegorocznych maturzystek.

- Matematyka była żenująco prosta. Jak rząd stwierdził, że zmiany są dobre, to są dobre. Wyniki matur będą świetne. Angielski był łatwy, na polskim były w miarę dobre tematy, a matematyka to już... Trzeba było obliczyć objętość prostopadłościanu na podstawie dwóch parametrów, to było takie łatwe... Bardziej obawiam się rozszerzeń - dodał Marek, kolejny z maturzystów.

Wyniki matur uczniowie poznają 7 lipca. Aby „zdać“ trzeba zdobyć 30 proc. punktów. W tym roku uczniowie technikum zdają jeszcze egzamin w „starej“ formule. To ostatni rocznik, który ukończył czteroletnie technikum. Z kolei licealiści zdają egzaminy maturalne w „nowej“ formule.

Maturzyści muszą jeszcze przystąpić do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych, język regionalny oraz język polski, matematyka i nowożytne języki obce.