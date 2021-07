Krwiodawców potrzeba zawsze, a zwłaszcza latem

- Uwaga! Pilnie potrzebna krew – informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Wakacje to jak zawsze newralgiczny moment jeśli chodzi o oddawanie krwi. Jednocześnie w regionie wstrzymano pobór osocza od ozdrowieńców z uwagi na jego duży zapas.

- W miesiącach wakacyjnych co roku występują duże braki krwi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są większa liczba wypadków przy jednoczesnym zmniejszeniu się dawców. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym – podaje portal krwiodawcy org.

W tej chwili RCKiK Olsztyn informuje o braku szczególnie krwi grup 0Rh+, 0Rh- i BRh+ (dane o braku krwi możemy na bieżąco sprawdzać tutaj).

- Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze – czytamy na stronie RCKiK.

W Elblągu oddamy krew w oddziale terenowym przy ul. Bema 80. W czasie pandemii rejestracja krwiodawców odbywa się telefonicznie w godz. 12-14 (pod numerem telefonu 55 235 22 13). Krew w oddziale jest pobierana od dawców od poniedziałku do piątku. Do odwiedzenia tego miejsca zachęcają elblążanie.

- Jestem krwiodawcą, ponieważ wiem, jak cenny jest to dar dla drugiej, naprawdę potrzebującej osoby – podkreśla Katarzyna. - Krwi nie da sie zastąpić czymkolwiek innym. Tym bardziej odczuwam satysfakcję i mam poczucie, że oddaję coś swojego i bezcennego dla ratowania życia drugiej osoby. Kiedy mogę oddac krew to dla mnie zawsze wielka radość – stwierdza elblążanka.

Podobnie sprawę przedstawia Adrian.

- Warto oddawać krew, ponieważ dzięki temu zabiegowi możemy uratować komuś życie. Krew jest potrzebna cały czas, a sam proces jej oddawania nie jest skomplikowany. Ja robię to dlatego, żeby pomóc innym, ale także dlatego, że być może w przyszłości będę jej potrzebował ja sam lub ktoś z moich bliskich.

Wiele osób z krwiodawstwem wiąże się na długie lata.

- Oddaję krew przede wszystkim dlatego, że mogę być takim niewidocznym bohaterem – podkreśla Rafał. - Lubię pomagać, gdy wiem, że jestem w stanie komuś pomóc. Jak wiadomo, krew jest potrzebna nam wszystkim, więc skoro jestem wśród tych szczęśliwców, którzy nie mają przeciwwskazań do oddawania krwi, to chętnie korzystam z tej możliwości. Dzięki regularnym donacjom można poznać wielu wspaniałych ludzi, których łączy ten sam cel – dodaje doświadczony krwiodawca, który powoli zbliża się do 30 oddanych litrów krwi.

O tym, kto może być krwiodawcą i jak przygotować się do oddania krwi przeczytamy na stronie RCKiK.