Krwiodawcy pilnie poszukiwani

- Drodzy dawcy, brakuje krwi szczególnie grup Rh ujemnych oraz dodatnich 0 Rh+, ARh+, kto może oddać krew, zapraszamy gorąco – informowało wczoraj (6 sierpnia) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Krew to lek nie do zastąpienia, warto więc trochę czasu w przyszłym tygodniu poświęcić na odwiedziny w elbląskim oddziale krwiodawstwa.

Wakacje to czas, kiedy krwi, niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia wielu osób, często brakuje. Stąd regionalne centra krwiodawstwa apelują do dawców, by w miesiącach letnich nie zaprzestawali donacji.

- Wakacje są szczególnym okresem w krwiodawstwie - podkreśla Małgorzata Załuska, promotorka krwiodawstwa i administratorka facebookowej strony Więzy Krwi. - Liczne wyjazdy przesuwają regularne donacje, bo często jesteśmy przywiązani do swoich oddziałów RCKiK, w których czujemy się jak w domu i chętnie wracamy do zaprzyjaźnionych już pielęgniarek. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz regularnie potrzebujących krwi chorych, sezon urlopowy wiąże się też z licznymi wypadkami, po których nasza krew jest niezbędna, by ratować życie. Ten rok jest szczególnie skomplikowany: odkładane przez koronawirusa operacje jakiś czas temu ruszyły, a więc jednostek krwi ubywa każdego dnia - zaznacza elblążanka.

Warto przypomnieć, że placówki, w których pobierana jest krew, zostały dostosowane do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Do elbląskiego oddziału krwiodawstwa można zapisywać się tylko telefonicznie między 12 a 14 na kolejne dni, by ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie. W centrum obowiązują mierzenie temperatury, zachowywanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcja rąk i środki ochrony osobistej. Również ankieta dla potencjalnych dawców i badania lekarskie mają uwzględniać obecną sytuację pandemii.

- Zawsze warto zrobić coś, by komuś pomóc, a teraz, kiedy jest okres wakacji i mamy więcej wolnego czasu, mamy więcej możliwości - zaznacza jedna z elblążanek, która honorowo oddaje krew. - Krew niejednokrotnie ratuje zdrowie, a nawet życie drugiej osobie, a potrzeba jest duża, bo w bankach krwi są braki. Taka forma pomocy nie zajmuje zbyt wiele czasu. Teraz, podczas trwania pandemii, są w krwiodawstwie pewne zmiany, wprowadzono jeszcze większe środki ostrożności. Mogę czuć się bezpiecznie, gdy oddaję krew, mimo koronawirusa - podkreśla.

- Jak wiemy, każda donacja jest dniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy - mówi Małgorzata Załuska. - Pomagamy osobom, które nie mają przecież wakacyjnej "przerwy" od choroby i poszkodowanym w wypadkach i to jest oczywiście najważniejsze. Jednak, gdy oddajemy krew, sami możemy cieszyć rozpoczynającym się urlopem dzień szybciej i jest to potrójna radość: przypomnę, że każda jednostka krwi może uratować nawet trzy osoby. Dla mnie, jako wieloletniej krwiodawczyni, nie ma lepszego powodu, by poświęcić jedną godzinę na pomoc tym, którzy mogą nas potrzebować. Pamiętajmy, że życie jest przewrotne i w ułamku chwili być może to my będziemy potrzebować krwi – przypomina promotorka krwiodawstwa. - Jeśli ktoś nadal potrzebuje zachęty, dodam, że osoby, które lubią podróżować i spędzać aktywnie czas, mogą śledzić stronę Dawcom w Darze, gdzie można sprawdzić miejsca, w których skorzystamy z noclegów, gastronomii i różnych atrakcji ze zniżek: wystarczy tylko okazać książeczkę Honorowego Dawcy Krwi

Zapotrzebowanie na krew określonej grupy można sprawdzać tutaj.