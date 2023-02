Kubuś z Elbląga potrzebuje pomocy

Kilkuletni Kubuś Kielbowicz z Elbląga od 3 miesiąca życia stale uczęszcza na rehabilitację. Jego historia rozpoczęła się w dniu narodzin, a nawet wcześniej, kiedy jego mama była w 19 tygodniu ciąży. Wtedy to właśnie Pani Aleksandra trafiła do szpitala...

Badanie wykazało, że mama Kuby została zakażona gronkowcem, co miało wpływ na rozwój chłopczyka. W dniu narodzin Kubusia mamę ogarnęła ogromna radość, 10 punktów w skali Apgar, a lekarze nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Było to pierwsze, wyczekiwane z miłością dziecko.

Po ukończeniu przez Kubusia pierwszego miesiąca życia, jego mama zauważyła, że jedna z jego rączek jest bezwładna, słabsza. W kolejnym miesiącu życia dało się dostrzec, że przy ubieraniu dziecka jeden rękawek bluzki jest za luźny...

Lekarze stwierdzili, że chłopczyk przebył sepsę związana z infekcja bakteryjną - gronkowcem. W wyniku zakażenia prawa ręka nie rozwija się prawidłowo, jest krótsza, chudsza i nie ma całkowitego wyprostu. Następuje deformacja zgięcia prawego łokcia, brak szpotawości ramiennej, nie skostniała dalsza kość ramienna prawej raczki chłopca. Badanie rentgenowskie wykazało, że cała kość prawej ręki jest inna. Jest chudsza, krótsza, a przedramię jest o 3 cm krótsze.

Obecnie Kubuś uczęszcza do przedszkola integracyjnego, raz w tygodniu na zajęcia sensoryczne SI, do logopedy, na basen oraz na rehabilitację, aby pobudzić nerwy i mięśnie do pracy. Większość zajęć odbywa się w ramach NFZ, jednak to jest za mało. Dlatego też rodzina zwróciła się do naszej fundacji o pomoc w pokryciu kosztów dodatkowej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, na pokrycie kosztów diagnozy sensorycznej związanej z nadruchliwością Kubusia.

W przyszłości, jeśli stan Kubusia pozwoli, zostanie wykonany rezonans magnetyczny i odbędzie się dalsze usprawnianie i leczenie chłopca, w zależności od wyniku rozpoznania. Obecnie są przeciwskazania anestezjologów co do znieczulenia.

Rodzice Kubusia bardzo proszę o pomoc w leczeniu dziecka. Wiedzą, że jest szansa, ale niestety nie mają na to środków finansowych. Zarząd fundacji dołącza się do prośby zdesperowanych rodziców. Pomóżmy razem!

