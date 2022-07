Las, sport i pieniądze dla klubów

- Znam osobiście kluby z mojego regionu, których trenerzy czy prezesi zastanawiają się, czy kupić stroje, czy kupić wodę, czy wynająć autokar na dwa turnieje - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata i ambasador akcji Sportowa Natura realizowanej przez Lasy Państwowe. Konkurs, w którym może wziąć udział ponad 14 tys. klubów sportowych w kraju, ma być okazją dla ich finansowego wsparcia.

W konferencji uczestniczył Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Podczas spotkania mówił m. in. o pełnionych przez Lasy Państwowe funkcjach. Należą do nich "prowadzenie gospodarki leśnej, ochrona przyrody i funkcja społeczna". Przejawem tej ostatniej ma być właśnie konkurs Sportowa Natura, czyli...

- ... wspieranie klubów sportowych, wspieranie zdrowej aktywności fizycznej na łonie natury, na łonie Lasów Państwowych – mówił rzecznik. - Każdy klub, który przystąpi do naszego konkursu, może otrzymać 10 tys. zł wsparcia (maksymalnie 10 tys. - red.) na realizację własnych pomysłów, własnego przedsięwzięcia, które będzie dotyczyło i promowało także Lasy Państwowe. W naszym regionie już mamy kilku beneficjentów, choćby klub "Atak" z Elbląga, Barkas Tolkmicko czy Dąb Kadyny – wymieniał. - Zachęcamy dzisiaj wszystkich do tego, żeby te wnioski do konkursu składać. Wszystkie informacje o tym konkursie, o przystąpieniu do naszej akcji, znajdują się na stronie internetowej Lasów Państwowych.

- Program Sportowa Natura jest programem bardzo dobrym dla klubów, dla małych klubików, które mają bardzo często naprawdę bardzo duże problemy finansowe – mówił Marcin Możdżonek. - Znam osobiście kluby z mojego regionu, których trenerzy czy prezesi zastanawiają się, czy kupić stroje, czy kupić wodę, czy wynająć autokar na dwa turnieje. Takie 10 tys. zł dla takiego klubu to jest ogromna suma, która zostanie na pewno bardzo dobrze przez te kluby spożytkowana - podkreślił.

'Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu' – czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Marcin Możdżonek podczas dzisiejszego spotkania zapowiedział też, że w sierpniu (dokładna data nie jest jeszcze znana) wraz ze swoją fundacją będzie organizował w Elblągu "siatkarski trening w lesie".

- Takie treningi odbywały się już w trzech miejscach, w Toruniu, w Koninie, w Szczecinie – mówił niegdysiejszy kapitan polskiej reprezentacji. Potrenować siatkówkę będą mogli w ten sposób dzieci i dorośli. Wydarzenie ma odbyć się w formie festynu.