Legia Akademicka zakończyła pierwszy etap szkolenia

Studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, którzy przystąpili do programu "Legia Akademicka" zakończyli część teoretyczną - pierwszy etap swojego wojskowego szkolenia. Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy oraz myślą o wstąpieniu do wojska.

W 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia studentów "Legia Akademicka". Była to odpowiedź na oczekiwania środowiska akademickiego. W ramach programu szkolenie ukończyło ponad 3 tys. studentów i studentek .Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jako druga uczelnia w województwie warmińsko - mazurskim uzyskała w 2020 roku zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ochotniczego studentów. Szkolenie składa się z części teoretycznej, prowadzonej przez uczelnię oraz części praktycznej organizowanej przez wskazaną jednostkę wojskową. Oczywiście, aktualna sytuacja, związana z epidemią zmusiła uczelnie do pewnych modyfikacji planów szkolenia teoretycznego. Po przeprowadzeniu pierwszych zajęć w ramach modułu podstawowego, nastąpiło przejście na nauczenie zdalne. część teoretyczna zakończyła się egzaminem, który odbył się 12 - 15 maja. Z wynikiem pozytywnym zaliczyło ją 26 studentów, zarówno z EUHE jak i z innych uczelni. Przed naszymi studentami część praktyczna, która rozpocznie się w sierpniu. - Zawsze chciałam zostać żołnierzem - mówi Ewa Hrynowiecka, studentka kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne EUH-E. - Dlatego między innymi podjęłam taki kierunek studiów. Legia Akademicka otwiera możliwości służby wojskowej. Na razie zaliczyłam część teoretyczną. Czuję wielki respekt przed częścią praktyczną - mundur, koszary, szkolenie, przysięga. Myślę i mam nadzieję, że dam radę. Bardzo tego chcę, więc musi się udać. Program to wspólne działanie MON i MNiSW ale także w wymiarze regionalnym EUH-E, WSzW Olsztyn oraz poszczególnych WKU, ponieważ to kwalifikacja wojskowa, wnioski dotyczące ćwiczeń krótkoterminowych, ankiety i cały szereg przedsięwzięć, pozwalający studentom zostać żołnierzami. Ale przed wszystkim to ich odwaga i determinacja - na razie w części teoretycznej.

