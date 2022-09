Lewica: Ciepły posiłek w szkole powinien być bezpłatny

- Uważamy, że państwo, które stać na odbudowanie Pałacu Saskiego czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, stać również na to, by wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli zapewniony ciepły posiłek w szkole – mówi posłanka Lewicy Monika Falej. Lewica przygotowała projekt ustawy w tej sprawie.

Od tego roku szkolnego, wskutek zmiany prawa oświatowego, szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek (odpłatnie) i zorganizować wydzielone miejsce do jego spożycia. Z bezpłatnych obiadów mogą korzystać dzieci z rodzin potrzebujących. Samorządy mogły na przystosowanie stołówek otrzymać ministerialne dofinansowanie (Elbląg w ten sposób zmodernizował stołówki w szkołach podstawowych nr 4, 6, 11, 14 i 16).

Politycy Lewicy zaproponowali, by jeden ciepły posiłek w szkołach podstawowych był bezpłatny dla wszystkich dzieci, bez względu na dochód rodziców. W ubiegłym tygodniu złożyli projekt ustawy w tej sprawie, o którym na konferencji prasowej w Elblągu opowiadała posłanka Monika Falej.

- Uważamy, że państwo, które stać na odbudowanie Pałacu Saskiego czy budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, stać również na to, by wszyscy uczniowie szkół podstawowych mieli zapewniony bezpłatny ciepły posiłek w szkole – mówi posłanka Falej.- Ktoś może powiedzieć, że na to jest 500 plus. Trzeba pamiętać, że 500 plus nie starcza obecnie na wszystko, w dobie inflacji, drożyzny, bardzo drogiego węgla. Dzięki temu pomysłowi mamy możliwość doprowadzenia do tego, by dzieci w szkole nie był głodne. PiS wprowadził w życie projekt „Posiłek w szkole i w domu”. Kierunek był dobry, ale program nie spełnił wszystkich oczekiwań. Coraz mniej dzieci z rodzin potrzebujących korzysta z dofinansowania do posiłków, bo czują się stygmatyzowane. Nie chcą chodzić do miejsc, w których posiłki są wydawane. Pomysł Lewicy sprawi, że nie będzie stygmatyzacji. Wszystkie dzieci powinny mieć możliwość korzystania z ciepłych posiłków, bez względu na dochody rodziców, ale z tego powodu, że są po prostu dziećmi. Głodne dzieci mają problemy z koncentracją, nauką, rozwojem. Bezpłatne obiady to jest inwestycja w dzieci – dodała posłanka.

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 zaplanowano 2,75 miliarda złotych. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotychczas skorzystało z niego zaledwie 18 procent samorządów. Pomysł Lewicy oznacza dodatkowy wydatek ok. 6 mld złotych rocznie.

- Z danych wynika, że w Polsce około 900 tys. dzieci jest w szkole głodnych. Złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie i liczymy na to, że zostanie ona poparta przez wszystkie kluby i wejdzie w życie od przyszłego roku szkolnego – dodaje posłanka Falej, która na swoją konferencję zaprosiła również uczniów i jednego z rodziców.

- Ciepły posiłek w szkole to jeden z szalenie istotnych fundamentów budowania w Polsce wizerunku przyjaznej, przystępnej i bezpiecznej szkoły. W Elblągu w wielu szkołach podstawowych można zjeść ciepły posiłek, w szkołach średnich jest już z tym ciężko. Tylko bodajże jedna szkoła średnia ma zorganizowaną stołówkę. A wielu uczniów szkół średnich dojeżdża do Elbląga z sąsiednich miejscowości. Często wychodzą z domu rano i wracają po 18 i w trakcie dnia nie mają możliwości korzystania z obiadu w szkole – mówi Jakub Turczak z Federacji Młodych Socjaldemokratów

- Gdy byłam dzieckiem, korzystałam z takich obiadów. Mam teraz córkę w żłobku, koszt wyżywienia miesięcznego dla jednego dziecka to około 200 zł. Czy to jest dużo, czy mało, każdy sobie musi odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że dla domowego budżetu to spora kwota, którą biedniejsze rodziny mogą przeznaczyć na inne potrzebne cele, np. na ubrania – mówiła Magdalena Ronowska. - Bezpłatne posiłki w szkołach są bardzo potrzebne.