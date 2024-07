Linia nadziei dla dzieci i młodzieży

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. pixabay.com)

790 478 884 – to numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Uruchomiła go właśnie Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna, to element projektu „Linia nadziei”.

Od 1 lipca do 30 listopada 2024 roku uruchomiony został warmińsko-mazurski telefon zaufania skierowany do dzieci i młodzieży. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie natychmiastowej pomocy osobom doświadczającym trudnych emocji i kryzysów psychicznych. Problemy natury psychicznej, takie jak depresja, lęki czy skłonności do samobójstwa, stanowią poważne wyzwania zdrowotne w całym kraju, w tym również w województwie warmińsko-mazurskim. Młodzi ludzie coraz częściej zmagają się z zaburzeniami nastroju, które mogą prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu, problemów w szkole i relacjach z bliskimi. Depresja i lęki są jednymi z najczęstszych problemów, z którymi boryka się młodzież. Depresja często objawia się długotrwałym uczuciem smutku i utratą zainteresowania, podczas gdy lęki mogą przybierać różne formy, od ogólnych zaburzeń lękowych po specyficzne fobie. Inne poważne problemy to autoagresja, trudności z samoregulacją emocjonalną, zaburzenia odżywiania, wycofanie społeczne, problemy ze snem, zaburzenia koncentracji oraz uzależnienia. Rośnie liczba prób samobójczych Z danych wynika, że liczba prób samobójczych wśród młodzieży rośnie. W Polsce w 2021 roku aż 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 zakończyło się śmiercią. W województwie warmińsko-mazurskim liczba zamachów samobójczych w grupach wiekowych 13-18 lat i 19-24 lata również wzrosła w 2021 roku. Raporty wskazują, że problemy rodzinne, mobbing w szkole oraz zaburzenia psychiczne są najczęstszymi przyczynami tych tragicznych wydarzeń. Nowa inicjatywa ma na celu: zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla młodych osób; zapewnienie interwencji kryzysowych, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia, przemocowych i uzależnień; oferowanie anonimowej i bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o problemach bez obawy przed stygmatyzacją; udzielanie konsultacji oraz porad w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym; promowanie zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami emocjonalnymi. Ponad 800 połączeń Telefon zaufania jest dostępny dla młodych ludzi przeżywających kryzysy emocjonalne, konflikty rodzinne, problemy w szkole, czy trudności w relacjach z rówieśnikami. Będzie również wsparciem dla rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół młodych osób, którzy szukają porady, jak wspierać kogoś w kryzysie psychicznym. Poprzednie inicjatywy Fundacji, takie jak "PoMOCna linia - telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym spowodowanym uzależnieniem", wykazały ogromne zapotrzebowanie na takie usługi. Odnotowano ponad 800 połączeń, z czego połowa dotyczyła osób młodych. Telefon zaufania okazał się kluczowy w przełamywaniu barier psychologicznych i motywowaniu do sięgnięcia po specjalistyczną pomoc. Projekt „Linia Nadziei” odpowiada na pilne potrzeby młodych ludzi zmagających się z problemami psychicznymi w województwie warmińsko-mazurskim. Telefon zaufania będzie oferować natychmiastowe wsparcie, doradztwo i informacje, pomagając młodzieży oraz ich bliskim w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi. Poprzez anonimowość i dostępność, projekt ten ma szansę znacząco poprawić jakość życia i zdrowie psychiczne młodych osób w regionie. Z psychologiem i terapeutą można się kontaktować pod numerem telefonu: 790 478 884. Linia będzie czynna we wtorek, czwartek w godzinach:10.00-12.00 oraz w sobotę: 12.00-14.00. O telefonie można zasięgnąć informacji także na stronie www.fundacjapsycholistyczna.pl i profilu Fundacji na Facebooku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

informacja nadesłana