Listopad na spacerze z psami z elbląskiego schroniska

Organizatorzy Biegu na 6 Łap informują, że listopadowe spotkanie, ze względu na Dzień Zaduszny, odbędzie się wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, czyli 9 listopada o godz. 11. Zwiększają też limit zapisów do 40 osób.

Zapisy przyjmowane są drogę mailową ( 6lapelblag@gmail.com), bądź poprzez wiadomość prywatną na facebookowym profil Biegu na 6 Łap. Zapisy trwają do 8 listopada do godz. 15 bądź do osiągnięcia liczby 40 zapisanych osób. - W większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość” – uprzedzają organizatorzy Biegu na 6 Łap. I dodają: - Jeśli ktoś ma taką możliwość, prosimy o pojawienia się z puszką mokrej karmy dla naszych psich przyjaciół. W tym miesiącu przy okazji biegu organizujemy akcję „Zbieramy mokrą karmę dla psiaka”.

Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).

Regulamin Biegu na 6 Łap