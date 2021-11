Listopadowa wycieczka rowerowa

Wszystko, co dobre, zbyt szybko dobiega końca i teraz ostatni raz w tym roku zapraszamy na Miejską Wycieczką Rowerową organizowaną przez elbląski MOSiR. Wczuwając się w listopadowy nastrój, udamy się do na cmentarz 11 Wsi. Start w niedzielę, 7 listopada o godz. 10 z placu katedralnego (litery ELBLĄG).

Wycieczka wystartuje ze Starego Miasta i z Elbląga wyjedzie ulicą Nizinną. Płaskie kilometry będziemy kontynuować jadąc drogą techniczną przy S7, docierając nią do mostu na Nogacie w Jazowej. Dalej przez Solnicę i Kmiecin dotrzemy do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie skorzystamy z miejscowych dróg rowerowych, które wyprowadzą nas na szlak EuroVelo 10/13 wzdłuż Tugi w kierunku Żelichowa.

Cmentarz 11 Wsi to lapidarium w Żelichowie nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego. Menonici po przybyciu na teren Żuław Wiślanych byli zmuszeni chować swoich zmarłych na cmentarzach katolickich. Po wielu latach otrzymali pozwolenie na założenie swojego cmentarza. Zachęcamy uczestników, aby zabrać ze sobą znicze. Uczcimy w ten sposób pamięć dawnych mieszkańców tych ziem, chociaż – co ciekawe - oni sami tego zwyczaju nie kultywowali.

Wycieczka będzie dość długa, bowiem zrobimy 61 km. Będzie to jednak 61 km całkowicie płaskich, po drogach asfaltowych i dobrej jakości płytach betonowych. Zobacz mapę - 61 km. Z Żelichowa wrócimy do Nowego Dworu Gdańskiego i przez Marzęcino, Kępki i Władysławowo dotrzemy do Elbląga.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 14-15 km/h. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny, dłuższy postój będzie w Żelichowie, gdzie poza lapidarium zajrzymy do cerkwi greckokatolickiej św. Mikołaja oraz rzucimy okiem na dom podcieniowy, który przywędrował tutaj z Jelonek nad Kanałem Elbląskim. Udział w wycieczce, która zakończy się około godziny 16, jest bezpłatny.

Przypominamy o trwającym konkursie na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach w 2021 roku). Do wygrania będzie rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, jeżeli jednak będzie ona niekorzystna, to trasa może ulec zmianie.

Prosimy pamiętać o ubiorze stosownym do poru roku. Na Żuławach wieje już chłodny wiatr, odzież z membraną przeciwwietrzną jest teraz obowiązkowa. Przypominamy także o stosowaniu się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Gminą Elbląg.

Ruszamy w niedzielę, 7 listopada o godzinie 10 z placu katedralnego (litery ELBLĄG).