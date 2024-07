Małe elblążanki potrzebują pomocy

Laura i Oliwia Czaplińskie to bliźniaczki, które urodziły się w 24 tygodniu ciąży. Dzielne wcześniaczki walczą o zdrowie, można im w tym pomóc.

Jak czytamy na stronie internetowej zbiórki, u małej Laury zdiagnozowano retinopatię, której konsekwencją jest odklejenie się siatkówki w prawym oku. Stwierdzono też dysplazję oskrzelowo-płucną, niedoczynność tarczycy, martwicze zapalenie jelit...

Oliwa również ma dysplazję oskrzelowo-płucną, retinopatię i niedoczynność tarczycy, do tego ubytek przegrody nosowej, będący powikłaniem odleżyny po aparacie tlenowym.

Dziewczynki potrzebują wsparcia w leczeniu, o czym porozmawialiśmy z ich mamą, panią Magdaleną. Wcześniactwo spowodowało, że mnożą się ich problemy zdrowotne.

- Laura ma 4-kończynowe porażenie mózgowe i chociaż ma 2 lata i 4 miesiące, nie może sama siedzieć. Nie widzi na jedno oko, na drugie prawdopodobnie nie w pełni, czekamy aż zacznie mówić, by sama mogła określić, co i jak widzi. Pięć razy w tygodniu jesteśmy na rehabilitacjach, czasem na 2-3 dziennie, odbywamy wizyty lekarskie w Łodzi, Poznaniu, wkrótce prawdopodobnie także w Warszawie. Chcielibyśmy wziąć Laurę na turnus rehabilitacyjny, czekają nas też zakupy specjalistycznego sprzętu, dzięki nowym ortezom córka będzie mogła się sama pionizować... - opowiada mama dziewczynek. Jak przyznaje, leczenie jest kosztowne i będzie trwało, trudno więc nawet określić, jakie będą ostateczne potrzeby, konieczne jest ciągłe wsparcie specjalistów. - Czasami robimy dwa kroki do przodu, a trzy do tyłu - przyznaje Pani Magdalena, mówiąc o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą walka o zdrowie dzieci. Rodzice Laury i Oliwii nie zamierzają się jednak poddawać.

Dziewczynkom można pomóc na stronie Fundacji Serca dla Maluszka, m. in. przekazując 1,5 proc. podatku lub dokonując wpłat.

- Bardzo prosimy o wsparcie gdyż potrzeby Laury i Oliwi są olbrzymie i nie jesteśmy im wstanie sprostać... - przyznają rodzice dziewczynek w opublikowanym w sieci apelu.