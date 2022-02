Mamy bliżej Elbląg - nowe miejsce dla Mam 

Szukasz innej Mamy na przejażdżkę z dzieckiem rowerem? Chciałabyś porozmawiać, kiedy Twoje dziecko bawi się w piaskownicy? Męczy Cię siedzenie ciągle w domu z dzieckiem? Potrzebujesz towarzyszki do kina na nową bajkę, która dopiero wyszła? Masz ochotę na lody z koleżanką? Ta grupa jest dla Ciebie!

Zapraszamy do grupy na Facebooku dostępnej dla wszystkich Mam w naszej okolicy: Mamy Bliżej Elbląg. To miejsce, gdzie każda Mama może dostać wsparcie innej Mamy, umówić się na kawę albo spotkanie na placu zabaw. Tutaj możesz znaleźć przyjaciółkę, opowiedzieć o swoich trudnościach, poprosić o radę. Bo nikt nie potrafi lepiej zrozumieć matki niż inna matka. Grupa ma być początkiem, zapoznaniem się, umówieniem, pierwszym kontaktem, który może przerodzić się nawet w długoletnią przyjaźń.

To grupa inna niż wszystkie. Nie ma tu miejsca na transmisję sprzedaży, polecanie środków do sprzątania czy ogłoszenia handlowe. Nie można tutaj wystawić działki na sprzedaż, ani poskarżyć się na nietrafionego stolarza. To miejsce tylko dla kobiet, które mają dzieci, myślą o założeniu rodziny lub doświadczyły straty dzieci. To bezpieczne miejsce, którego administratorami i moderatorami są psychologowie prowadzący stronę na Facebooku Mamy bliżej. Idea jest prosta: spotkać się, poznać, znaleźć wsparcie i zrozumienie u innej mamy. Niezależnie od wieku, zawodu i doświadczenia.

Czasami matki wstydzą się prosić o wsparcie (przecież trzeba sobie zawsze dawać radę!). Tak naprawdę, nawet superbohaterowie bywają zmęczeni, potrzebują czasu, żeby przystosować się do nowej sytuacji i nie wszystko od razu umieją. Według badań, aż co piąta Mama cierpi na depresję poporodową. Superbohaterowie też potrzebują wsparcia!

Szczególnie zapraszamy do grupy samotne mamy oraz te, które większość czasu spędzają z dziećmi w domu i często nie mają się do kogo odezwać. Każda mama jest ważna, a jej doświadczenie najcenniejsze na świecie. Niekoniecznie musisz teraz czegoś potrzebować od innej mamy, ale może inna mama potrzebuje Ciebie?

Zapraszamy na profil Facebook.