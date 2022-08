"Mamy mamy". Fabryka Dobra zaprasza do pomagania

Część dotychczas przekazanych na akcję "Mamy mamy" darów. Fot. FB Fabryki Dobra

"Mamy mamy" – to akcja Fabryki Dobra, elbląskiej organizacji charytatywnej, polegająca na pomocy rodzicom w trudnej sytuacji. Wolontariusze zapraszają do włączenia się w przygotowanie wyprawek, a specjalistów, z których pomocy mogliby skorzystać rodzice i dzieci – do współpracy.

- Akcję rozpoczęliśmy w zeszłym roku i warto od razu zaznaczyć, że chociaż mam potrzebujących pomocy zgłasza się najwięcej i stąd nazwa, to na wsparcie może liczyć też tata czy dwoje rodziców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – mówi Katarzyna Kozioł z Fabryki Dobra. A na czym polega pomoc? Na przygotowaniu wyprawek dla dzieci, które wkrótce przyjdą na świat lub niedawno się urodziły. - Wyprawki mają ułatwić te początki, gdy rodzic lub rodzice mierzą się z różnymi wyzwaniami – tłumaczy Katarzyna Kozioł. Obecnie taką pomocą jest objętych dziesięć mam w trudnej sytuacji życiowej. - Teraz planujemy rozszerzyć działania związane z akcją "Mamy mamy". Zapraszamy nie tylko osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie wyprawki, ale też specjalistów, z których pomocy mogliby skorzystać rodzice i dzieci. Myślimy o przygotowywaniu spotkań np. z położną, bo będziemy mieli już odpowiednie zaplecze, żeby takie spotkania odbywały się u nas. Zapraszamy do kontaktu specjalistów, którzy chcieliby wolontaryjnie włączyć się w takie działania, poprowadzić spotkania dotyczące np. odpowiedniej pielęgnacji dziecka lub inne – zachęca wolontariuszka Fabryki Dobra. Co do wyprawek, to przydadzą się na pewno "łóżeczka, materace, przewijaki, pościel, akcesoria niemowlęce, ubranka, Pampersy, chusteczki, rzeczy przydatne przy porodzie i tuż po, wózki i foteliki samochodowe..." Z Fabryką Dobra chętni na włączenie się w pomoc mogą skontaktować się poprzez Facebooka lub maila fabryka.dobra@wp.pl. - Dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom za dotychczasowe, ogromne wsparcie dla akcji "Mamy mamy" i zachęcamy do dalszego pomagania – mówi Katarzyna Kozioł.

TB