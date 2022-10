Masz fotki Elbląga i elblążan sprzed lat? Pokaż je na naszych łamach! (Elbląskie Archiwum Foto, odc. 1)

- Znalazłem stare zdjęcia z Elblągiem w moim archiwum i może nadawałyby się one, żeby je opublikować? Może się przydadzą redakcji? - Z taką propozycją zwrócił się do nas Pan Ireneusz. Zdjęcia nie tylko publikujemy (można zobaczyć je tutaj), ale też zachęcamy innych naszych Czytelników do podzielenia się fotkami sprzed lat, które pokazują miasto i jego mieszkańców.

Na zdjęciach z archiwum Ireneusza Rokity zobaczymy m. in. miasto w latach 50.

- Na tym zdjęciu z katedrą z tyłu widać mojego zmarłego teścia Stanisława, zdjęcie jest z 1957 r. (fot. 8 - red.), niestety, ja nie zdążyłem teścia poznać. Tutaj jest teściowa Barbara ze swoją mamą i bratem, to 1951 r.. Tutaj te same osoby tylko od strony ul. Tysiąclecia. A tutaj I Komunia mojej teściowej w 1956 roku (fot. 6 - red.) – opowiada Pan Ireneusz. - Tutaj jesteśmy na Grunwaldzkiej, to już lata 70 albo 80... - pokazuje kolejne fotki nasz Czytelnik. Podkreśla, że jego teściowa czasem opowiada, jak wyglądało odbudowywanie Elbląga po wojnie, jak dawniej było w Elblągu. Właśnie chcemy pokazywać także w naszym nowym cyklu.

Co skłoniło naszego Czytelnika, żeby podzielić się z nami zdjęciami?

- Przeglądam czasem portEl i zwracają moją uwagę pokazywane tu stare zdjęcia, np. to, jak wyglądało dawniej stare miasto. Dlatego postanowiłem wysłać te zdjęcia do was - przyznaje.

Zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw , to po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!