Masz niepotrzebny sprzęt AGD? Podaruj go potrzebującym

Polski Czerwony Krzyż w Elblągu po raz kolejny zachęca do włączenia się w akcje pomocowe na rzecz jego podopiecznych. Tym razem potrzeba przede wszystkim sprzętu AGD.

Jak to działa?

- Przyjeżdżamy i zabieramy sprzęt z domu, jest bardzo ważne, aby był to sprzęt sprawny – mówi Kazimierz Stańczyk, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Elblągu. - Potrzeby są bardzo duże, a chodzi o sprzęt taki jak lodówki, pralki itp. Mamy 300 podopiecznych, często ludzi starszych, schorowanych, ubogich. Nie stać ich na zakup potrzebnego sprzętu, więc jak popsuje im się lodówka, to latami funkcjonują bez niej. Jeżeli ktoś ma taki sprzęt wyrzucić, zachęcamy, żeby zadzwonił do nas. Nie musi tego nosić, transportować, tym zajmiemy się my.

Zgłosić chęć oddania takiego sprzętu wymagającego transportu można pod numerem telefonu 503 086 501.

"Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych" – czytamy na stronie organizacji. W Elblągu siedziba PCK znajduje się na Placu Słowiańskim 13-14.

Strona elbląskiego PCK na Facebooku.