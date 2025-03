Masz tę moc, zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje chętnych do zostania rodzinami zastępczymi. - Jeśoi chcesz pomóc dzieicom i stworzyć dla nich szcześliwy dom, zgłoś się do nas - apeluje PCPR.

W powiecie elbląskim są dzieci, które czekają... Czekają na ciepło, bezpieczeństwo i kogoś, kto pokaże im, że świat może być dobry. Dzieci, które straciły to, co najważniejsze – poczucie, że są kochane i ważne - informuje PCPR w Elblągu. - Brakuje rodzin zastępczych. Brakuje ludzi, którzy otworzyliby swoje serca i domy dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. A przecież każdy z nas może być dla nich nadzieją. Bycie rodziną zastępczą to nie tylko wyzwanie – to także ogromna radość. To możliwość zmienienia życia dziecka, które nie miało łatwego startu. To szansa, by pokazać mu, że jest warte miłości, że zasługuje na szczęście.

- Nie musisz być idealny. Nie musisz mieć wielkiego domu czy ogromnych zasobów. Wystarczy, że masz w sobie miłość i gotowość, by podzielić się nią z dzieckiem. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy możesz coś zmienić – to jest ten moment. Skontaktuj się z nami, dowiedz się więcej i zobacz, jak możesz pomóc. Razem możemy stworzyć dla tych dzieci lepszą przyszłość - apelują pracownicy PCPR.

W sprawie szczegółów można się kontaktować z PCPR. Informacje kontaktowe na grafice przy artykule.