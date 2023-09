Miasteczko otwarte

Od kilku lat w Elblągu trwa rewitalizacja terenów parkowych. Do tej pory udało się odnowić przestrzeń między innymi w parku Dolinka czy Planty. Dziś (21 września) nastąpiło oficjalne otwarcie miasteczka rowerowego w parku im. generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Wkrótce więcej zdjęć.

Dzieci uczące się przepisów drogowych i wszyscy chętni, by poćwiczyć jazdę na rowerze, nie muszą dłużej czekać. W parku między ulicami Mickiewicza i Żeromskiego, w obecności władz miasta, gości oraz uczniów szkół podstawowych, otwarto właśnie przystosowany do takiej nauki plac.

- Uważam, że takie miasteczka są bardzo potrzebne, bo my w szkole nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom przeprowadzenia części praktycznej, czy jakiegoś treningu przed egzaminem na kartę rowerową - mówi Anna Krakowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 21.

- Ja sądzę, że takich placów powinno być jak najwięcej, żeby dzieci z każdej szkoły miały blisko - dodaje pani Agnieszka, która uczy w Szkole Podstawowej nr 8.

Na otwarciu był obecny prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.

- Bardzo mocno postawiliśmy na rekreację, wypoczynek, na aktywność. Tutaj powstało miasteczko rowerowe, odrestaurowano alejki, żeby młodzież mogła uczyć się przepisów — mówił prezydent. Podkreślił, że całość inwestycji opiewa na 7mln zł (park generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego i Planty), ponad 3mln zł to dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej.

Po uroczystym przecięciu wstęgi kilkoro dzieci wykonało przejazd pokazowy, stosując się do przepisów ruchu drogowego. Następnie odbyły się zawody rowerowe, w których udział brali uczniowie szkół podstawowych.

- My jako szkoła i jako siedziba Miejskiego Centrum Ruchu Drogowego, jesteśmy zachwyceni tą inicjatywą - mówiła o miasteczku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Katarzyna Wyżlic. - To nam bardzo ułatwi organizację egzaminów na kartę rowerową oraz organizację konkursów. To miasteczko jest idealne, tym bardziej, że planujemy współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, by organizować miejskie i wojewódzkie konkursy - dodała.

Rewitalizacja Parku im. Generała Nieczuja-Ostrowskiego jest częścią większego projektu, który obejmował m. in. Park Planty, oficjalnie oddany do użytku kilka dni wcześniej.