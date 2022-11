Miasteczko rowerowe w zawieszeniu

Władze Elbląga od czerwca nie rozstrzygnęły przetargu na budowę miasteczka rowerowego i ścieżek rowerowych w parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, między ul. Żeromskiego a Mickiewicza. Dlaczego?

Pierwszy przetarg został unieważniony, bo nie wpłynęła żadna oferta. Na drugi ofertę złożyła tylko jedna firma – miejska spółka Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Swoje usługi wyceniła na 1,3 mln złotych, tymczasem urzędnicy szacowali koszty na 1 milion 80 tysięcy złotych.

Komisja przetargowa do dzisiaj nie podjęła decyzji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu. Dlaczego? - Postępowanie jest zawieszone do czasu uzyskania odpowiedzi na nasz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Projekt miasteczka jest częścią większej inwestycji, związanej z rewitalizacją elbląskich parków i dofinansowanej z funduszy unijnych. Władze miasta chcą wprowadzić zmiany do projektów, dlatego muszą mieć na to zgodę instytucji zarządzającej, czyli Zarządu Województwa. Czekamy na odpowiedzi, dlatego przetarg dotyczący miasteczka rowerowego w parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego nie został jeszcze rozstrzygnięty – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Inwestycja w parku między ul. Mickiewicza a Żeromskiego to część projektu rewitalizacji parków miejskich (m. in. Planty i Dolinka), na który władze miasta pozyskały dofinansowanie z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Elbląg Bis. Dofinansowanie na wszystkie inwestycje parkowe wynosi 4,5 mln zł.

W parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ma powstać miasteczko rowerowe razem z miejscem obsługi rowerzystów, wiatą, stojakami czy miejscem do serwisowania rowerów. Przebudowane maja też być parkowe alejki. Wykonawca, jeśli przetarg będzie rozstrzygnięty pozytywnie, będzie miał trzy miesiące na realizację prac od daty podpisania umowy.