Miasto chce walczyć z próchnicą u dzieci

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. pixels)

Dzieci w wieku 5 i 6 lat, które uczęszczają do miejskich przedszkoli, będą objęte programem profilaktyki próchnicy zębów. Rada Miejska w Elblągu uchwaliła dzisiaj zasady programu, który ma kosztować do końca 2026 roku ok. 500 tys. złotych.

- Statystyki biją na alarm. Bardzo dużo i głośno mówi się o tym, że próchnica zębów jest dużym problemem wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej jak i wojewódzkim planem transformacji postanowiliśmy stworzyć profilaktyczny program, by edukować dzieci i młodzież oraz ich rodziców – mówi Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Program, który przygotowali urzędnicy, dzisiaj na sesji jednogłośnie przegłosowali radni. Zakłada, że od września 2025 roku do końca 2026 roku zostanie nim objętych 75 procent dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do miejskich publicznych przedszkoli. – Przewidujemy udział ok. 75 procent populacji w tym wieku, bo nigdy nie ma 100-procentowej frekwencji. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do tego, by zgłaszali swoje dzieci, jak już program ruszy, bo to tak naprawdę od nich będzie zależało, jak będzie frekwencja, jak program będzie realizowany. Rodzice i opiekunowie też będą objęci działaniami edukacyjnymi na ten temat – mówi Monika Kurpanik. - Niebawem będziemy ogłaszać konkurs na realizatora programu. Szczegółowo określimy warunki, jakie musi on spełniać w zakresie kadry, pomieszczeń, całej specyfikacji. Po wyłonieniu realizatora, od września tego roku do końca 2026 roku dzieci objęte programem będą miały przeprowadzone przeglądy stomatologiczne, a te które się zakwalifikują, czeka lakierowanie zębów. Dodajmy, że województwo warmińsko-mazurskie prowadzi w kraju w statystykach dotyczących największego wskaźnika hospitacji wśród dzieci z powodu chorób jamy ustnej. Danych dotyczących samego Elbląga nie ma, ale ten program pomoże również ten problem szczegółowo zbadać. Profilaktyką w tym zakresie ma być objętych w Elblągu ponad 1300 dzieci w wieku 5-6 lat. Program ma kosztować do końca 2026 roku 501 tys. złotych i będzie sfinansowany z budżetu miasta. Uchwała Rady Miejskiej zakłada również jego kontynuację w razie potrzeb w kolejnych latach.

RG