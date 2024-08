Miejsca żłobkowe pilnie potrzebne

Czy w Elblągu powstanie dodatkowych 50 miejsc w żłobkach? Władze miasta chcą skorzystać z rządowego dofinansowania na ten cel. Pod uwagę są brane trzy lokalizacje w istniejących już budynkach, które mają być dostosowane do potrzeb opieki nad dziećmi do lat trzech.

W Elblągu jest obecnie 410 miejsc w żłobkach, a na listach oczekujących na przyjęcie spora kolejka. Samorząd chce stworzyć co najmniej 50 nowych miejsc, dostosowując niektóre z miejskich budynków do wymogów opieki żłobkowej. Mają być sfinansowane z rządowego programu Aktywny Maluch

- Jesteśmy już po pierwszych rozmowach wewnętrznych zarówno z departamentem edukacji jak i departamentem inwestycji. Mamy na tę chwilę wytypowane trzy lokalizacje. Nie będę jeszcze ich zdradzał przy jakiej ulicach, ale na pewno będziemy bazowali na infrastrukturze, którą dysponujemy w mieście i która będzie się nadawała, by ten żłobek był z dobrym zapleczem, parkingiem, dojazdem, z dogodną lokalizacją dla rodziców i przede wszystkim komfortowe dla dzieci – zapewniał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. – Z informacji, które posiadamy, wynika, że zapotrzebowanie elblążan jest oczywiście większe niż te 50 miejsc. Musimy zrobić pierwszy krok. Będziemy monitorować, ile dodatkowych miejsc będzie jeszcze potrzebnych w perspektywie dwóch-trzech lat.

Białe plamy żłobkowe

O „białych plamach” na mapie żłobków w województwie i pomysłach na ich zlikwidowanie opowiadali w piątek w Elblągu Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski, Katarzyna Królak, posłanka Koalicji Obywatelskiej oraz Jerzy Wcisła, senator KO. Jednym z takich pomysłów jest najnowszy rządowy program „Pierwszy dzienny opiekun w gminie”.

-- Mamy dużo gmin 4-, 5-tysięcznych, w których często nie ma zapewnionej żadnej instytucjonalnej opieki na dziećmi do lat 3. Stąd rządowy program „Pierwszy dzienny opiekun w gminie”. Bardzo by nam zależało, by w oparciu o już istniejącą infrastrukturę – szkołę, świetlicę wiejską, dom kultury – gminy tworzyły miejsca opieki dla dzieci do lat 3. Będzie można tworzyć maksymalnie dwie takie grupy, od 5 do 8 dzieci z maksymalnie dwoma opiekunami – mówi Katarzyna Królak. - Finansujemy 300 tys. złotych na adaptację pomieszczeń, remont, doposażenie, wyposażenie, a także 8 tysięcy złotych miesięcznie na wynagrodzenie jednego opiekuna, koszty mediów, środków czystości, sprzątania (dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci – przyp. red.)

Gminy, w których nie ma obecnie publicznej opieki żłobkowej, mogą składać wnioski do wojewody warmińsko-mazurskiego do 30 sierpnia.

W konferencji przed przedszkolem i żłobkiem przy ul. Mielczarskiego wzięli udział (od lewej): Katarzna Królak, Jerzy Wcisła, Mateusz Szauer i Piotr Kowal (fot. Anna Dembińska)

- Takich gmin jest w naszym województwie 51, czyli 46 procent naszego województwa. W regionie elbląskim to na przykład Markusy, Gronowo Elbląskie czy Rychliki, dlatego zachęcam do składania wniosków. Do 6 września przedstawimy listę zakwalifikowanych gmin do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister prowadzi dodatkową ocenę i 13 września zostanie ogłoszona lista gmin objętych programem. Do 15 listopada wojewoda ma czas, by zawrzeć umowy z gminami. Zależy nam na tym, by pierwsze takie miejsca powstały jeszcze w tym roku. Gminom dużo łatwiej utworzyć placówkę dziennego opiekuna niż żłobek – mówi Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

- To nie jest tylko program, który ma kobietom umożliwić powrót do pracy. To potężny dzwon, który bije na alarm nad polską przyszłością. Nie możemy już ostrzegać, tylko robić wszystko, by uchronić Polskę przed katastrofą demograficzną. Polski od ośmiu lat nie chcą rodzić dzieci. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by stworzyć takie instytucje, które pomogą kobietom połączyć aktywność zawodową z byciem matką – mówił Jerzy Wcisła, senator KO.

60 mln do podziału

Do końca roku rząd przeznaczył na realizację programu „Pierwszy opiekun w gminie” w sumie 60 mln złotych. Pieniędzy, biorąc pod uwagę że każda z gmin może dostać maksymalnie 300 tys. złotyc, wystarczy dla około 180 gmin w całym kraju. Konkurencja będzie więc spora.

- To są na razie tylko pieniądze do końca roku. Przypomnę, że od października wdrożony będzie również program „Aktywny rodzic w pracy, czyli tak zwane „babciowe” (1500 zł dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy są aktywni zawodowo, wypłacane przez 24 miesiące – red.) – mówił Mateusz Szauer. – Ta kwota będzie wędrować za dzieckiem. Jeśli rodzic zdecyduje o umieszczeniu dziecka czy to w żłobku czy to w placówce dziennego opiekuna, te 1500 zł ZUS wypłaci danej gminie, która taką placówkę będzie prowadzić.

- Najlepszym przykładem jest gmina Miłomłyn, gdzie w ankiecie wśród mieszkańców wyszło, że zainteresowanie opieką nad dziećmi do lat 3 kształtuje się na poziomie od 7 do 10 dzieci. W takich małych gminach nie ma sensu budować żłobków, tylko właśnie tworzenie miejsc opieki dla dzieci w oparciu o istniejącą infrastrukturę – dodała Katarzyna Królak. - Problemem na razie jest to, by gminy zdecydowały się złożyć wnioski i utworzyć te miejsca. Nie wszystkie zrobiły badania dotyczące zapotrzebowania, czy będzie minimum 5 dzieci. I to jest nasze zadanie – ruszamy w teren na spotkania w gminach, by przekonywać do tego, by się na takie rozwiązania zdecydowały.