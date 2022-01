Miejskie dotacje na zabytki

Departament Urbanistyki i Architektury UM informuje, że od 3 stycznia do 28 lutego 2022 roku można składać wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/609/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017r. przewidziany jest tylko jeden termin składania wniosków w danym roku budżetowym.

Miejsce składania wniosków:

1. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (gdy wniosek składany jest osobiście);

2. na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 (gdy wniosek przesyłany jest pocztą).

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie. Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niezbędne informacje dostępne są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, pod numerem telefonu: 55 239 32 34, a ponadto na stronie urzędu.