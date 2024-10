Miejskiego in vitro nie będzie

Trzy ogłoszone przez miasto konkursy nie wyłoniły podmiotu, który podjąłby się realizacji programu „In vitro dla elblążan”. Czwartego konkursu już nie będzie, a przeznaczone na program 150 tys. zł zasilą inną inicjatywę ogólnomiejską budżetu obywatelskiego edycji 2023/2024.

Przypomnijmy. 20 czerwca radni podjęli uchwałę o „Wsparciu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Elbląga w roku 2024”. Przewidywała ona finansowanie z budżetu miasta jednej procedury in vitro dla każdej z 16 par, które zakwalifikują się do programu. Tydzień później ratusz ogłosił konkurs dla jednostek medycznych, które chciałyby ten program realizować. Nie wpłynęła na niego ani jedna oferta. Chętnych na realizację programu „In vitro dla elblążan” nie wyłoniły kolejne dwa konkursy. Miejski program finansowania in vitro jest odpowiedzią na wynik głosowania w budżecie obywatelskim. „In vitro dla elblążan” zdobyło 701 głosów, a projekt opiewał na 150 tys. zł.

Miasto, jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, nie będzie ogłaszało kolejnego konkursu. - Uważamy, że rządowy program in vitro zabezpieczył potrzeby mieszkańców w tym zakresie i między innymi z tego powodu brak jest chętnych do realizacji projektu miejskiego. Uznaliśmy, że ogłaszanie czwartego konkursu jest bezcelowe – mówi Joanna Urbaniak.

Pieniądze przeznaczone na projekt „In vitro dla elblążan” pozostaną w obszarze budżetu obywatelskiego. – Zasilą inny projekt ogólnomiejski budżetu obywatelskiego edycji 2023/2024, który odpowiada (projektowi "In vitro dla elblążan - red.") liczbą oddanych na niego głosów, kwotą, i który może być jeszcze zrealizowany – wyjaśnia Joanna Urbaniak.

Rzeczniczka dodaje, że obecnie są jeszcze sprawdzane szczegółowo możliwości zasilenia innego projektu pieniędzmi z „In vitro dla elblążan”. Jednak z listy projektów ogólnomiejskich budżetu obywatelskiego 2023/2024 wynika, że pod uwagę mogą być tutaj brane trzy projekty: „Zakup ogrzewanego kontenera dla chorych kociąt, ul. Królewiecka 233” (30 tys. zł i 234 głosy), "Muzyczne krajobrazy, Biblioteka Elbląska ul. Św. Ducha 3-7” (50 tys. zł i 451 głosów) oraz „Godzina zajęć na basenie dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, Kryta Pływalnia ul. Robotnicza 68” (100 tys. zł i 120 głosów).

Jak zapowiada rzeczniczka, projekty, które mogą "przejąć" pieniądze programu "In vitro dla elblążan", będą konsultowane z wnioskodawcami.

Lista projektów ogólnomiejskich.