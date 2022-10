Mieszkaniec: "Woda leje się na elektrykę"

Fot. Mikołaj Sobczak

- Po ostatnich pracach remontowych źle położono kafelki, do mieszkania przedostaje się woda, a ja od miesięcy nie mogę się doczekać, by to naprawiono – z takim problemem zgłosił się do nas mieszkaniec ulicy Trybunalskiej. - Woda leje się na instalację elektryczną, czy trzeba jakiejś tragedii, żeby coś się zmieniło w mojej sprawie? - pyta elblążanin. Zobacz zdjęcia z sierpnia i końcówki września.

- Przy większych ulewach wnętrze mieszkania ciągle niszczeje, dodatkowo przedostawanie się wody stanowi zagrożenie w związku z elektryką – relacjonuje nasz Czytelnik. Podkreśla, że mimo opłacania funduszu remontowego, od miesięcy nie może doczekać się rozwiązania problemu z budynkiem przy Trybunalskiej. Fot. Mikołaj Sobczak - Jakieś działania miały być podjęte po 15 sierpnia, ale do tej pory nie dzieje się nic – podkreśla. Jak twierdzi, problem konsultował też m. in. ze strażakami, którzy znów odesłali go do zarządcy nieruchomości. Wysłaliśmy pytania do Biura Obsługi Nieruchomości Marek Nazimek w sprawie naszego Czytelnika 24 sierpnia. Przypomnieliśmy się w tej sprawie telefonicznie także w zeszłym tygodniu, do tej pory czekamy na odpowiedzi. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy rzeczywiście dla budynku są planowane prace remontowe, kiedy zostaną rozpoczęte i dlaczego mieszkaniec tak długo musi czekać na rozwiązanie swojego problemu? Jeśli otrzymamy odpowiedzi, dołączymy je do tego artykułu.

