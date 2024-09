Migali o miłości

– Chcemy odwołać się do tolerancji i szacunku. Zależy nam, żeby nasze dzieci umiały funkcjonować z osobami z niepełnosprawnością i rozumiały, że wszyscy są potrzebni i równi – mówi Marta Mierzwa-Gałkowska, nauczycielka polskiego w SP21 w Elblągu. W czwartek uczniowie i nauczyciele w oryginalny sposób uczcili Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego.

Międzynarodowy Dzień Głuch i Języka Migowego przypada 29 września, ale już dzisiaj z tej okazji uczniowie i nauczyciele zorganizowali akcję pod hasłem „ Potrafimy się pięknie różnić”.

– Spotkaliśmy się, by pokazać, że uczniowie naszej szkoły wiedzą, że obok nich jest inna osoba ze swoimi problemami i niedoskonałościami, po prostu drugi człowiek – mówi Joanna Celińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21. – Każdy z nas ma prawo do bycia sobą, każdy jest wartościowy, dlatego należy umieć dostrzec piękno w sobie i innych. Dziś naszym celem jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa i osiągnięcia osób niesłyszących.

Uczniowie klas piątych, szóstych i ósmych wspólnie z nauczycielami ćwiczyli miganie, używając w języku migowym podstawowych zwrotów takich jak „Dzień dobry”, „Lubię cię”, „Kocham cię”.

– Chcemy odwołać się do tolerancji i szacunku. Zależy nam, żeby nasze dzieci umiały funkcjonować z osobami z niepełnosprawnością i rozumiały, że wszyscy są potrzebni i równi – mówi Marta Mierzwa-Gałkowska, nauczycielka polskiego i jedna z inicjatorek pomysłu.

– Pragniemy pokazać, że różnorodność, nie tyle inność, co ta różnorodność, jest naszą siłą – dodaje Anna Jabłońska, nauczycielka języka polskiego, która prowadzi także dodatkowe zajęcia z języka migowego. – Nie chcemy takiej sytuacji, że trafiają do nas dzieci z niepełnosprawnością, a my będziemy je wytykać palcami. A w szkołach naprawdę jest sporo ukrytych uczniów z niedosłuchem, którzy się tego wstydzą. Nie chcą powiedzieć o swojej sytuacji, bo większość osób nie jest do tego przygotowana.

Szkoła stara się, by ich uczniowie przygotowani byli, dlatego właśnie organizuje takie i podobne akcje.

– Takie rzeczy są potrzebne, bo pomagają też osobom z niepełnosprawnością poczuć się wspieranymi przez resztę – mówi Wiktoria z VIA.

– Moja najlepsza przyjaciółka naprawdę słabo widzi, musi używać tablet i ma bardzo grube okulary. Często jej w klasie pomagam, jeśli tego potrzebuje – dodaje Kinga z VA.

(fot. Patrycja Kotowska)

Wrażliwość i chęć pomocy cechuje wielu uczniów, również tych starszych.

– Dzięki takim inicjatywom pokazujemy, że nie jesteśmy obojętni. Nie znam jeszcze osoby z niedosłuchem, ale drugi rok uczęszczam na wolontariat, gdzie razem z koleżankami pomagamy osobom z Zespołem Downa. Mam jakąś taką potrzebę, by to robić – mówi Paulina z VIIIB.

Wcześniej uczniowie wykonali kolorowe plakaty promujące takie hasła jak: „Inny nie znaczy gorszy” czy „Potrafimy się pięknie różnić”, które potem ozdobiły szkolne korytarze.

– Poza tą dzisiejszą krótką lekcją, prowadzimy w naszej szkole dodatkowe zajęcia z języka migowego, klasa VB zna już cały alfabet. Pragniemy być szkołą otwartą, empatyczną i wrażliwą na innych ludzi, a przy okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, wszystkim osobom głuchym życzymy powodzenia w realizacji swoich celów, spełnienia najskrytszych marzeń i zawsze pięknych dni. Niech czują się potrzebni, akceptowani i żyją, jak wszyscy inni – mówi dyrektorka.