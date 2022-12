Mikołaj z wizytą w Łęczu

Mieszkańcy Łęcza doczekali się świetlicy we wsi. I niemal wszyscy od świętego Mikołaja chcieliby jej wyposażenia. Strażacy - pieniędzy na rozbudowę remizy. A dziesięcioletnia Hania - słodyczy i choinki. Mikołaj dziś odwiedził Łęcze. Pozostaje mieć nadzieję, że następnym razem w jego worku z prezentami znajdzie się coś z marzeń mieszkańców podelbląskiej wsi. Zobacz zdjęcia.

Z Rovaniemi (siedziba św. Mikołaja w Finlandii) do podelbląskiego Łęcza (gm. Tolkmicko) jest... Nie będziemy ukrywać daleko jest. Ale kiedy przychodzi grudzień, nie ma takiej siły, która sympatycznego grubaska w czerwonym wdzianku zatrzymałaby w domu. Na prezenty wszak czekają dzieci w każdym wieku. I nie tylko dzieci, choć niektórzy mówią, że dusza dziecka skrywa się w każdym człowieku.

Trzeba więc zaprząc renifery do sań, zwierzaki trasę znają już na pamięć i w drogę... Na dzisiejszej (6 grudnia) trasie świętego znalazła się też niewielka wieś Łęcze pod Elblągiem. Mikołaj sanie zostawił gdzieś w okolicach Tolkmicka, wszak renifery też muszą odpocząć, przesiadł się w samochód strażacki i ruszył do Łęcza. Tam, przy wiacie, czekali już na niego mieszkańcy wsi.

- Mikołaj przywiezie dobry humor, masę słodyczy i zaproszenie na Mikołajki do Tolkmicka... - mówiła Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka. -

-... które odbędą się w sobotę o godzinie 14 w Domu Kultury w Tolkmicku - uzupełnił św. Mikołaj.

Na miejscu byliśmy i my. Przy okazji zapytaliśmy mieszkańców (i nie tylko), którzy czekali na świętego, co też by chcieli, aby Mikołaj przywiózł w prezencie dla Łęcza.

- Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Otwieramy nową świetlicę we wsi, świeżo wyremontowaną. Otwarcie już na początku przyszłego roku. Chcemy organizować tam warsztaty dla mieszkańców, prawdopodobnie na początek uruchomimy cztery sekcje - zdradziła Anastazja Słomka, dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

- Wszystko przyjmiemy, co dobre. Będziemy mieli świetlicę, chcielibyśmy aby było to miejsce, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać. Co będzie się tam działo? To, co mieszkańcy będą chcieli. Zgłaszali już nam, że chcieliby zajęć kulinarnych, krawieckich, rękodzieło - dodała Elżbieta Chochoł - Downar, opiekunka świetlicy.

fot. Mikołaj Sobczak

- Najlepiej śniegu na zimę jakby przywiózł. Trudno wybrać tak od razu. Przydałyby się środki na umeblowanie nowej świetlicy. Próbujemy swoimi drogami, ale jakby było coś jeszcze, to nie odmówimy - mówiła Monika Trocek, sołtys Łęcza.

- Dobry humor i same dobro na przyszły rok. Trochę mnie pan zaskoczył tym pytaniem. Wyposażenie do nowej świetlicy. Nie ma na razie tam stołów, krzeseł. Umeblowanie - to by było dobre dla całej wioski - dodała Teresa Wasilewska, wiceprezes Koła Gospodyń Wiejskich.

Ten chór najlepiej świadczy o tym jak mieszkańcy czekali na miejsce, gdzie mogliby się spotkać. Ale... nie samą świetlicą żyje mieszkaniec Łęcza.

- Jako strażak chciałbym rozbudować naszą remizę. Projekt już jest, teraz trzeba pozyskać środki. Prywatnie, jako mieszkaniec, ale też myśląc „po strażacku“ chciałbym defibrylator AED, którego w okolicy nie ma. Byłby do użytku na budynku straży. Coś by się wydarzyło, to od razu można byłoby wykonać reanimację poszkodowanego =- mówił Tomasz Gruchalski, z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu.

- Taką małą choinkę, łańcuch świetlny i dużo słodyczy i nie wiem co jeszcze - to życzenia Hani, lat 10, mieszkanki Łęcza.

Mikołaj życzeń wysłuchał, cukierki i dobry humor rozdał, pozował do zdjęć i ruszył dalej. Wszak obiecał odwiedzić dziś inne miejscowości gminy Tolkmicko, a przecież czekali na niego także w Elblągu, Olsztynie, Warszawie... A mieszkańcy Łęcza spędzali czas na pieczeniu kiełbasek przy ognisku i rozmowach.

Mieszkańców Łęcza i gminy Tolkmicko razem ze świętym zapraszamy na Mikołajki w sobotę (10 grudnia) do Domu Kultury w Tolkmicku. Początek zabawy o godzinie 14.