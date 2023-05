\"Morfina i albo wte, albo wewte\", czyli kryzysowe ćwiczenia urzędu

Mierzeja 2023 – to kryptonim ćwiczeń zarządzonych przez wojewodę, które przy wsparciu służb zorganizowali i przeszli dziś (9 maja) elbląscy urzędnicy. W podstawówce nr 25 przy ul. Wyżynnej zorganizowano szpital tymczasowy, który mógłby tam powstać również na wypadek zaistnienia realnego konfliktu zbrojnego czy innej kryzysowej sytuacji. Zobacz zdjęcia.

"Tu nie ma leczenia jak w ZOL-u"

"Tu otwarte złamanie, tu rana do szycia". "Zatamować krew opaską uciskową, założyć opatrunek na ramię". "Podłączyć kroplówkę". "Położyć rannego na materac". "Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń wewnętrznych" – i tym podobne, i tak dalej. To niektóre komendy lekarza kierującego tymczasowym szpitalem, następujące dziś wraz z napływem kolejnych "rannych".

Łóżka, parawany, medykamenty, sprzęt, wreszcie: prowizoryczny stół operacyjny wykonany z biurka nauczyciela, choć taki szpital co do zasady nie jest miejscem przeprowadzania operacji. Podstawówka na Wyżynnej nabrała dziś zdecydowanie lekarskiego klimatu.

"Tu nie ma leczenia tak jak w ZOL-u, morfina i albo wte, albo wewte. Jak trzeba leczyć, dzwonimy albo kontaktujemy się ze szpitalem. Tutaj doraźne rzeczy, potrzebne natychmiast, jak tamowanie krwotoku" – pada jeszcze podczas odprawy przed właściwymi ćwiczeniami, którą udało nam się podsłuchać. Jak konkretnie zorganizowane jest takie miejsce na wypadek kryzysu?

- Obsadę stanowi dwóch lekarzy medycyny, ja jestem jako lekarz zabiegowy, kolega jest jako internista, jest też dziesięć pielęgniarek - mówi o polowym szpitalu lek. Jacek Wójcik, zastępca dyrektora ds. lecznictwa zamkniętego w elbląskim Szpitalu Miejskim, który kierował dziś "medyczną" stroną ćwiczeń. Pomagali mu m. in. sanitariusze z WOT-u. Docelowo w takim szpitalu będzie 200 łóżek, na potrzeby ćwiczeń przygotowano 17.

"Przygotowanie dla wszelkich zagrożeń"

Fot. Mikołaj Sobczak

- Zajmujemy się leczeniem tych pacjentów, którzy zgłoszą się tu bezpośrednio i potrzebują pierwszej pomocy, np. zatamowania krwotoku, szycia, po czym oczekują na transport do szpitala. Docelowo do szpitala w takiej sytuacji mają trafiać wszyscy, ale szpital w pewnym momencie straci swoje możliwości udzielania pomocy. Wtedy pacjenci będą kierowani do takich miejsc, jak to przez nas dziś przygotowane. Tu zapewnimy działania przeciwbólowe, podamy płyny infuzyjne... – wymienia dalej lekarz. Musimy jednak przerwać rozmowę, bo właśnie zaczynają napływać "ranni".

Jak podkreśla Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, zastępcze miejsca szpitalne w sytuacjach kryzysowych są tworzone docelowo dla "mniej rannych" pacjentów, by w zwykłych szpitalach uwolnić miejsca. Chyba, że – podkreślmy jeszcze raz - sytuacja jest na tyle poważna, ze i w zwykłym szpitalu zabraknie miejsc...

- Ćwiczenia stanowią przygotowanie dla wszelkich zagrożeń, kiedy będzie więcej rannych - podkreśla rzeczniczka. - Rano w urzędzie odbyło się spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego, na którym zapadły decyzje związane z organizacją szpitala – dodaje.

"Taka sytuacja może nas nagle dosięgnąć"

Na czym dokładnie polegają działania o kryptonimie Mierzeja 2023?

- Zgodnie z nakreśloną sytuacją, od 1 marca obowiązuje nas stan kryzysu, zagrożenie narasta w związku z pojawieniem się grup dywersyjnych, różnego rodzaju akcji sabotażowych. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że być może ludność z terenów przygranicznych będzie ewakuowana w głąb kraju, istnieje więc konieczność budowy dodatkowych miejsc szpitalnych - mówi Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego UM. - Budowa "43. miejsca zastępczego szpitalnego w Elblągu" bazuje przede wszystkim na Szpitalu Miejskim, jego personelu medycznym i sprzęcie. Jako urząd zapewniamy wszelką infrastrukturę do budowy szpitalnego miejsca zastępczego. O godz. 9 prezydent zwołał wszystkie służby, posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, zaprosił również Wojska Obrony Terytorialnej. Rozdzieliliśmy zadania. Urząd przygotowuje łóżka i wyposażenie, szpital personel i wyposażenie medyczne, policja zabezpiecza transport i obiekt, podobnie straż miejska, WOT przygotowuje pomieszczenia zgodnie ze wskazaniami dyrektora ds. medycznych, straż pożarna sprawdziła obiekt pod kątem ochrony przeciwpożarowej – wymienia Tomasz Świniarski. - Po uzyskaniu gotowości miejsca, zostają kierowani tu pacjenci – tłumaczy. Dodaje, że plany zastępczych miejsc szpitalnych funkcjonują od wielu lat, ale urzędy nie ćwiczyły działań z nimi związanych w takiej skali. Według obecnego podejścia ćwiczyć mają nie tylko służby, ale właśnie urzędy. - Żyjemy w warunkach zagrożenia, szczególnie od zeszłego roku, kiedy taka sytuacja może nas nagle dosięgnąć i będziemy musieli realizować te zadania w warunkach rzeczywistych – przyznaje Tomasz Świniarski. Ile czasu w sytuacji zagrożenia powinno zająć przygotowanie "zastępczego miejsca szpitalnego"? Również sprawdzenie tej kwestii jest celem dzisiejszych ćwiczeń.